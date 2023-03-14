Пермский депутат предложила организовать соревнование между мэрами по сбору денег в бюджет

15 марта 2023 в 16:22 Размер текста - 17 +

Мэрам надо задуматься, как повысить доходы, сообщила депутат Елена Зырянова Фото: Николай Бастриков © URA.RU Депутат заксобрания Пермского края, бывший вице-премьер региона Елена Зырянова предложила правительству организовать соревнование между муниципалитетами. На заседании комитета по бюджету 15 марта она заявила, что предметом должно стать увеличение поступлений собственных доходов в бюджет. Об этом передает корреспондент URA.RU. «Надо стимулировать собственные доходы. Нужно дать какую-то конфету, морковку. Она была, но стала неярко выраженная. Надо объявить соревнование среди муниципалитетов на рост собственных доходов. И за это хорошо премировать», — заявила Елена Зырянова. Такое предложение она сделала во время обсуждения новой программы «Комфортный край», направленной на развитие муниципалитетов. Зырянова поддержала такой подход правительства: «Правительство говорит, что наши деньги пойдут на развитие, а не на поддержание. А на поддержание планируйте, ищите дополнительные возможности и увеличивайте свои бюджеты». Сейчас же, по мнению Зыряновой, в территориях «никто не хочет слушать про собственные доходы».

Депутат заксобрания Пермского края, бывший вице-премьер региона Елена Зырянова предложила правительству организовать соревнование между муниципалитетами. На заседании комитета по бюджету 15 марта она заявила, что предметом должно стать увеличение поступлений собственных доходов в бюджет. Об этом передает корреспондент URA.RU. «Надо стимулировать собственные доходы. Нужно дать какую-то конфету, морковку. Она была, но стала неярко выраженная. Надо объявить соревнование среди муниципалитетов на рост собственных доходов. И за это хорошо премировать», — заявила Елена Зырянова. Такое предложение она сделала во время обсуждения новой программы «Комфортный край», направленной на развитие муниципалитетов. Зырянова поддержала такой подход правительства: «Правительство говорит, что наши деньги пойдут на развитие, а не на поддержание. А на поддержание планируйте, ищите дополнительные возможности и увеличивайте свои бюджеты». Сейчас же, по мнению Зыряновой, в территориях «никто не хочет слушать про собственные доходы».