14 марта 2023

Пермский депутат предложила организовать соревнование между мэрами по сбору денег в бюджет

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Комитет по аграрной политике Областной думы. Сентябрь 2015. Тюмень, документы, бюджет
Мэрам надо задуматься, как повысить доходы, сообщила депутат Елена Зырянова Фото:

Депутат заксобрания Пермского края, бывший вице-премьер региона Елена Зырянова предложила правительству организовать соревнование между муниципалитетами. На заседании комитета по бюджету 15 марта она заявила, что предметом должно стать увеличение поступлений собственных доходов в бюджет. Об этом передает корреспондент URA.RU.

«Надо стимулировать собственные доходы. Нужно дать какую-то конфету, морковку. Она была, но стала неярко выраженная. Надо объявить соревнование среди муниципалитетов на рост собственных доходов. И за это хорошо премировать», — заявила Елена Зырянова.

Такое предложение она сделала во время обсуждения новой программы «Комфортный край», направленной на развитие муниципалитетов. Зырянова поддержала такой подход правительства: «Правительство говорит, что наши деньги пойдут на развитие, а не на поддержание. А на поддержание планируйте, ищите дополнительные возможности и увеличивайте свои бюджеты». Сейчас же, по мнению Зыряновой, в территориях «никто не хочет слушать про собственные доходы».

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Депутат заксобрания Пермского края, бывший вице-премьер региона Елена Зырянова предложила правительству организовать соревнование между муниципалитетами. На заседании комитета по бюджету 15 марта она заявила, что предметом должно стать увеличение поступлений собственных доходов в бюджет. Об этом передает корреспондент URA.RU. «Надо стимулировать собственные доходы. Нужно дать какую-то конфету, морковку. Она была, но стала неярко выраженная. Надо объявить соревнование среди муниципалитетов на рост собственных доходов. И за это хорошо премировать», — заявила Елена Зырянова. Такое предложение она сделала во время обсуждения новой программы «Комфортный край», направленной на развитие муниципалитетов. Зырянова поддержала такой подход правительства: «Правительство говорит, что наши деньги пойдут на развитие, а не на поддержание. А на поддержание планируйте, ищите дополнительные возможности и увеличивайте свои бюджеты». Сейчас же, по мнению Зыряновой, в территориях «никто не хочет слушать про собственные доходы».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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