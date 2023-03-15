15 марта 2023

Пермячки обворовали пенсионера через мобильное приложение

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги с банковского счета обвиняемые украли, пользуясь установленным на телефоне приложением Фото:

В Пермским крае будут судить двух жительниц Чердыни, которых обвиняют в краже денег со счета пенсионера. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража с банковского счета, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину». Деньги пермячки воровали через установленное на телефоне мобильное приложение.

«В августе прошлого года в дежурную часть обратился пенсионер. Он сообщил, что с его счета пропали денежные средства в размере 14 900 рублей. Ранее потерпевший находился в гостях в доме знакомой, где в компании распивали спиртные напитки. Приятельница с подругой увидели банковскую карту потерпевшего. Женщины завладели ее данными, а позже при помощи приложения, установленного на телефоне, получили доступ к счету потерпевшего», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

В ходе следствия женщины признали вину и возместили потерпевшему причиненный материальный ущерб. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми суд отправил в колонию четырех местных жителей, похитивших у пенсионеров более 500 тысяч рублей. Следствию удалось доказать 18 эпизодов преступлений.

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В Пермским крае будут судить двух жительниц Чердыни, которых обвиняют в краже денег со счета пенсионера. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража с банковского счета, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину». Деньги пермячки воровали через установленное на телефоне мобильное приложение. «В августе прошлого года в дежурную часть обратился пенсионер. Он сообщил, что с его счета пропали денежные средства в размере 14 900 рублей. Ранее потерпевший находился в гостях в доме знакомой, где в компании распивали спиртные напитки. Приятельница с подругой увидели банковскую карту потерпевшего. Женщины завладели ее данными, а позже при помощи приложения, установленного на телефоне, получили доступ к счету потерпевшего», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю. В ходе следствия женщины признали вину и возместили потерпевшему причиненный материальный ущерб. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми суд отправил в колонию четырех местных жителей, похитивших у пенсионеров более 500 тысяч рублей. Следствию удалось доказать 18 эпизодов преступлений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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