Пермячки обворовали пенсионера через мобильное приложение

Деньги с банковского счета обвиняемые украли, пользуясь установленным на телефоне приложением Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Пермским крае будут судить двух жительниц Чердыни, которых обвиняют в краже денег со счета пенсионера. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража с банковского счета, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину». Деньги пермячки воровали через установленное на телефоне мобильное приложение.

«В августе прошлого года в дежурную часть обратился пенсионер. Он сообщил, что с его счета пропали денежные средства в размере 14 900 рублей. Ранее потерпевший находился в гостях в доме знакомой, где в компании распивали спиртные напитки. Приятельница с подругой увидели банковскую карту потерпевшего. Женщины завладели ее данными, а позже при помощи приложения, установленного на телефоне, получили доступ к счету потерпевшего», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

В ходе следствия женщины признали вину и возместили потерпевшему причиненный материальный ущерб. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми суд отправил в колонию четырех местных жителей, похитивших у пенсионеров более 500 тысяч рублей. Следствию удалось доказать 18 эпизодов преступлений.