15 марта 2023

Власти раскрыли информацию о повестках, которые начали получать свердловчане

Свердловский ДИП: повесток для отправки в зону проведения СВО не существует
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных свердловчан с Орджоникидзевского военкомата. Екатеринбург, призывная кампания, мобилизация, военный призыв, повестка в армию, призыв в армию
В ДИПе заявили, что сведения о существовании и распространении повесток с целью отправки на СВО являются фейком Фото:

Свердловские власти опровергли информацию о повестках, по которым мужчин могут отправить в зону проведения СВО. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в региональном департаменте информполитики (ДИП).

«Сведения о существовании и распространении повесток „Для отправки в зону проведения СВО“ являются фейком. Таких повесток не существует. В повестках используются стандартные формулировки. По закону повестки вручаются сотрудниками военкомата лично в руки или под подпись», — сказано в сообщении ДИПа.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области сформировали призывную комиссию. Весенний призыв стартует 1 апреля. Позже власти рассказали, как будут призывать в армию. Тогда заявили, что в случае спорных вопросов призывников отправляют на повторную медкомиссию.

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Свердловские власти опровергли информацию о повестках, по которым мужчин могут отправить в зону проведения СВО. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в региональном департаменте информполитики (ДИП). «Сведения о существовании и распространении повесток „Для отправки в зону проведения СВО“ являются фейком. Таких повесток не существует. В повестках используются стандартные формулировки. По закону повестки вручаются сотрудниками военкомата лично в руки или под подпись», — сказано в сообщении ДИПа. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области сформировали призывную комиссию. Весенний призыв стартует 1 апреля. Позже власти рассказали, как будут призывать в армию. Тогда заявили, что в случае спорных вопросов призывников отправляют на повторную медкомиссию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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