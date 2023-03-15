Власти раскрыли информацию о повестках, которые начали получать свердловчане

Свердловские власти опровергли информацию о повестках, по которым мужчин могут отправить в зону проведения СВО. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в региональном департаменте информполитики (ДИП).
«Сведения о существовании и распространении повесток „Для отправки в зону проведения СВО“ являются фейком. Таких повесток не существует. В повестках используются стандартные формулировки. По закону повестки вручаются сотрудниками военкомата лично в руки или под подпись», — сказано в сообщении ДИПа.
Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области сформировали призывную комиссию. Весенний призыв стартует 1 апреля. Позже власти рассказали, как будут призывать в армию. Тогда заявили, что в случае спорных вопросов призывников отправляют на повторную медкомиссию.
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