Свердловские власти раскрыли, кого призовут в армию

Свердловский ДИП: в случае спорных вопросов призывников отправляют на повторную медкомиссию
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Решение о годности призывников принимаются на основании заключений врачей Фото:

Решение о годности призывника для прохождения военной службы принимается призывной комиссией большинством голосов на основе результатов медицинского заключения. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП).

«Решение о годности призывников принимаются на основании заключений врачей-специалистов медицинских комиссий. В случае спорных вопросов в установленном порядке молодые люди направляются на контрольное медицинское освидетельствование в центр военно-врачебной экспертизы военного комиссариата региона или в лечебно-профилактические учреждения», — сказано в сообщении ДИПа.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области сформировали призывную комиссию. Весенний призыв в 2023 году стартует 1 апреля. «Срочники» пройдут службу в четырех военных округах, а также на Северном флоте.

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Решение о годности призывника для прохождения военной службы принимается призывной комиссией большинством голосов на основе результатов медицинского заключения. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Решение о годности призывников принимаются на основании заключений врачей-специалистов медицинских комиссий. В случае спорных вопросов в установленном порядке молодые люди направляются на контрольное медицинское освидетельствование в центр военно-врачебной экспертизы военного комиссариата региона или в лечебно-профилактические учреждения», — сказано в сообщении ДИПа. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области сформировали призывную комиссию. Весенний призыв в 2023 году стартует 1 апреля. «Срочники» пройдут службу в четырех военных округах, а также на Северном флоте.
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