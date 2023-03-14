Свердловские власти раскрыли, кого призовут в армию

Свердловский ДИП: в случае спорных вопросов призывников отправляют на повторную медкомиссию

Решение о годности призывников принимаются на основании заключений врачей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Решение о годности призывника для прохождения военной службы принимается призывной комиссией большинством голосов на основе результатов медицинского заключения. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП).

«Решение о годности призывников принимаются на основании заключений врачей-специалистов медицинских комиссий. В случае спорных вопросов в установленном порядке молодые люди направляются на контрольное медицинское освидетельствование в центр военно-врачебной экспертизы военного комиссариата региона или в лечебно-профилактические учреждения», — сказано в сообщении ДИПа.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области сформировали призывную комиссию. Весенний призыв в 2023 году стартует 1 апреля. «Срочники» пройдут службу в четырех военных округах, а также на Северном флоте.