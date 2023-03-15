15 марта 2023

Прокуратура проверит ЧП с избиением школьника в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Александра Кондратьева, прокурора Челябинской области. Челябинск, прокурор, погон прокурора, старший советник юстиции
Прокуратура взяла на контроль происшествие с рукоприкладством в школе Фото:

Прокуратура Верхнеуральского района Челябинской области проверит инцидент с избиением ребенка в школе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратура Верхнеуральского района проверит публикации в социальных сетях о случае избиения ученика 62-летним педагогом Петропавловской школы. Будут оцениваться соблюдение прав учащихся, исполнение законодательства об образовании. Будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве рассказали, что в ОМВД России по Верхнеуральскому району проводится проверка на наличие в действиях педагога признаков административного правонарушения по ст. 6.1.1. КоАП РФ. Проверка осуществляется под контролем прокуратуры района.

Ранее сообщалось, что в поселке Петропавловском в одной из школ учительница избила ребенка на уроке. Об инциденте стало известно от родителей, которые выложили видео в соцсети. ЧП заинтересовались полиция и челябинский омбудсмен по правам ребенка Евгения Майорова.

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Прокуратура Верхнеуральского района Челябинской области проверит инцидент с избиением ребенка в школе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура Верхнеуральского района проверит публикации в социальных сетях о случае избиения ученика 62-летним педагогом Петропавловской школы. Будут оцениваться соблюдение прав учащихся, исполнение законодательства об образовании. Будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе. В ведомстве рассказали, что в ОМВД России по Верхнеуральскому району проводится проверка на наличие в действиях педагога признаков административного правонарушения по ст. 6.1.1. КоАП РФ. Проверка осуществляется под контролем прокуратуры района. Ранее сообщалось, что в поселке Петропавловском в одной из школ учительница избила ребенка на уроке. Об инциденте стало известно от родителей, которые выложили видео в соцсети. ЧП заинтересовались полиция и челябинский омбудсмен по правам ребенка Евгения Майорова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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