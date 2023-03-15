Прокуратура проверит ЧП с избиением школьника в Челябинской области

Прокуратура взяла на контроль происшествие с рукоприкладством в школе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Верхнеуральского района Челябинской области проверит инцидент с избиением ребенка в школе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратура Верхнеуральского района проверит публикации в социальных сетях о случае избиения ученика 62-летним педагогом Петропавловской школы. Будут оцениваться соблюдение прав учащихся, исполнение законодательства об образовании. Будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве рассказали, что в ОМВД России по Верхнеуральскому району проводится проверка на наличие в действиях педагога признаков административного правонарушения по ст. 6.1.1. КоАП РФ. Проверка осуществляется под контролем прокуратуры района.

Ранее сообщалось, что в поселке Петропавловском в одной из школ учительница избила ребенка на уроке. Об инциденте стало известно от родителей, которые выложили видео в соцсети. ЧП заинтересовались полиция и челябинский омбудсмен по правам ребенка Евгения Майорова.