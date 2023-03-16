Свердловского архитектора-взяточника, который попытался выйти на свободу, оставили за решеткой

Суд не удовлетворил ходатайство осужденного за получение взятки экс-главного архитектора Первоуральска (Свердловская область) Константина Гартмана. Он просил заменить лишение свободы на более мягкое наказание, сообщили URA.RU в прокуратуре по Свердловской области.
«На основании заключения прокурора суд отказал в удовлетворении ходатайства осужденного о замене оставшегося срока лишения свободы на более мягкое наказание. Старший помощник прокурора Александр Коновкин возражал против удовлетворения ходатайства в связи с привлечением осужденного к дисциплинарной ответственности в начале срока отбывания наказания», — рассказали в надзорном ведомстве.
При этом администрация колонии выступала за то, чтобы дать осужденному архитектору более мягкое наказание. Гартман был главным архитектором Первоуральска. В 2019 году его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима за то, что он получил от директора строительной компании взятку 250 тысяч рублей. Экс-чиновнику осталось сидеть в колонии 2 года 9 месяцев.
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