16 марта 2023

Свердловского архитектора-взяточника, который попытался выйти на свободу, оставили за решеткой

Суд оставил в колонии бывшего главного архитектора Первоуральска Гартмана
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу Сироджова Мухридина. Кетово. Курган, уголовное дело, тюремщик, приговор, колония, тюрьма, судебное заседание, личное дело, сотрудник фсин
Суд не стал смягчать наказание для Константина Гартмана, так как к его поведению были вопросы в начале заключения Фото:

Суд не удовлетворил ходатайство осужденного за получение взятки экс-главного архитектора Первоуральска (Свердловская область) Константина Гартмана. Он просил заменить лишение свободы на более мягкое наказание, сообщили URA.RU в прокуратуре по Свердловской области.

«На основании заключения прокурора суд отказал в удовлетворении ходатайства осужденного о замене оставшегося срока лишения свободы на более мягкое наказание. Старший помощник прокурора Александр Коновкин возражал против удовлетворения ходатайства в связи с привлечением осужденного к дисциплинарной ответственности в начале срока отбывания наказания», — рассказали в надзорном ведомстве.

При этом администрация колонии выступала за то, чтобы дать осужденному архитектору более мягкое наказание. Гартман был главным архитектором Первоуральска. В 2019 году его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима за то, что он получил от директора строительной компании взятку 250 тысяч рублей. Экс-чиновнику осталось сидеть в колонии 2 года 9 месяцев.

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Суд не удовлетворил ходатайство осужденного за получение взятки экс-главного архитектора Первоуральска (Свердловская область) Константина Гартмана. Он просил заменить лишение свободы на более мягкое наказание, сообщили URA.RU в прокуратуре по Свердловской области. «На основании заключения прокурора суд отказал в удовлетворении ходатайства осужденного о замене оставшегося срока лишения свободы на более мягкое наказание. Старший помощник прокурора Александр Коновкин возражал против удовлетворения ходатайства в связи с привлечением осужденного к дисциплинарной ответственности в начале срока отбывания наказания», — рассказали в надзорном ведомстве. При этом администрация колонии выступала за то, чтобы дать осужденному архитектору более мягкое наказание. Гартман был главным архитектором Первоуральска. В 2019 году его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима за то, что он получил от директора строительной компании взятку 250 тысяч рублей. Экс-чиновнику осталось сидеть в колонии 2 года 9 месяцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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