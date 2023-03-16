16 марта 2023

Моор сделал заявление в годовщину присоединения Крыма к России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт в честь присоединения Крыма. Тюмень
Тюменский губернатор Александр Моор отметил роль региона в стабилизации Крыма Фото:
новость из сюжета
Крым вернулся в состав России

Александр Моор выступил на открытии фестиваля «Крымская весна», приуроченного к девятой годовщине присоединения Крыма к России. Тюменский губернатор особо выделил роль региона в восстановлении стабильности на полуострове. Об этом с места события рассказывают журналисты URA.RU.

«Сколько сделано в Крыму за это время — практически решены вопросы дефицита воды и электроэнергии, преодолена транспортная блокада. Построены новые школы и детские сады, реконструированы крупнейшие объекты культуры. А главное — при непосредственном участии тюменских мостостроителей построен уникальный мост, который связал полуостров с материковой частью России», — отметил Моор.

Глава региона отметил, что с 2014 года Тюменская область шефствует над черноморским регионом полуострова. «За это время смогли наладить систему отдыха и оздоровления для тюменских детей, добиться взаимовыгодного сотрудничества», — добавил Моор.

Также он отметил, что Тюмень окажет всю необходимую помощь подшефным районам регионов, присоединившихся к России в ходе спецоперации. Ранее URA.RU неоднократно рассказывало о мерах поддержки, оказываемых жителям ДНР и ЛНР.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Александр Моор выступил на открытии фестиваля «Крымская весна», приуроченного к девятой годовщине присоединения Крыма к России. Тюменский губернатор особо выделил роль региона в восстановлении стабильности на полуострове. Об этом с места события рассказывают журналисты URA.RU. «Сколько сделано в Крыму за это время — практически решены вопросы дефицита воды и электроэнергии, преодолена транспортная блокада. Построены новые школы и детские сады, реконструированы крупнейшие объекты культуры. А главное — при непосредственном участии тюменских мостостроителей построен уникальный мост, который связал полуостров с материковой частью России», — отметил Моор. Глава региона отметил, что с 2014 года Тюменская область шефствует над черноморским регионом полуострова. «За это время смогли наладить систему отдыха и оздоровления для тюменских детей, добиться взаимовыгодного сотрудничества», — добавил Моор. Также он отметил, что Тюмень окажет всю необходимую помощь подшефным районам регионов, присоединившихся к России в ходе спецоперации. Ранее URA.RU неоднократно рассказывало о мерах поддержки, оказываемых жителям ДНР и ЛНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...