Моор сделал заявление в годовщину присоединения Крыма к России

17 марта 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

Тюменский губернатор Александр Моор отметил роль региона в стабилизации Крыма Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Крым вернулся в состав России Александр Моор выступил на открытии фестиваля «Крымская весна», приуроченного к девятой годовщине присоединения Крыма к России. Тюменский губернатор особо выделил роль региона в восстановлении стабильности на полуострове. Об этом с места события рассказывают журналисты URA.RU. «Сколько сделано в Крыму за это время — практически решены вопросы дефицита воды и электроэнергии, преодолена транспортная блокада. Построены новые школы и детские сады, реконструированы крупнейшие объекты культуры. А главное — при непосредственном участии тюменских мостостроителей построен уникальный мост, который связал полуостров с материковой частью России», — отметил Моор. Глава региона отметил, что с 2014 года Тюменская область шефствует над черноморским регионом полуострова. «За это время смогли наладить систему отдыха и оздоровления для тюменских детей, добиться взаимовыгодного сотрудничества», — добавил Моор. Также он отметил, что Тюмень окажет всю необходимую помощь подшефным районам регионов, присоединившихся к России в ходе спецоперации. Ранее URA.RU неоднократно рассказывало о мерах поддержки, оказываемых жителям ДНР и ЛНР.

Александр Моор выступил на открытии фестиваля «Крымская весна», приуроченного к девятой годовщине присоединения Крыма к России. Тюменский губернатор особо выделил роль региона в восстановлении стабильности на полуострове. Об этом с места события рассказывают журналисты URA.RU. «Сколько сделано в Крыму за это время — практически решены вопросы дефицита воды и электроэнергии, преодолена транспортная блокада. Построены новые школы и детские сады, реконструированы крупнейшие объекты культуры. А главное — при непосредственном участии тюменских мостостроителей построен уникальный мост, который связал полуостров с материковой частью России», — отметил Моор. Глава региона отметил, что с 2014 года Тюменская область шефствует над черноморским регионом полуострова. «За это время смогли наладить систему отдыха и оздоровления для тюменских детей, добиться взаимовыгодного сотрудничества», — добавил Моор. Также он отметил, что Тюмень окажет всю необходимую помощь подшефным районам регионов, присоединившихся к России в ходе спецоперации. Ранее URA.RU неоднократно рассказывало о мерах поддержки, оказываемых жителям ДНР и ЛНР.