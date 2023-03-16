Моор сделал заявление в годовщину присоединения Крыма к России

Александр Моор выступил на открытии фестиваля «Крымская весна», приуроченного к девятой годовщине присоединения Крыма к России. Тюменский губернатор особо выделил роль региона в восстановлении стабильности на полуострове. Об этом с места события рассказывают журналисты URA.RU.
«Сколько сделано в Крыму за это время — практически решены вопросы дефицита воды и электроэнергии, преодолена транспортная блокада. Построены новые школы и детские сады, реконструированы крупнейшие объекты культуры. А главное — при непосредственном участии тюменских мостостроителей построен уникальный мост, который связал полуостров с материковой частью России», — отметил Моор.
Глава региона отметил, что с 2014 года Тюменская область шефствует над черноморским регионом полуострова. «За это время смогли наладить систему отдыха и оздоровления для тюменских детей, добиться взаимовыгодного сотрудничества», — добавил Моор.
Также он отметил, что Тюмень окажет всю необходимую помощь подшефным районам регионов, присоединившихся к России в ходе спецоперации. Ранее URA.RU неоднократно рассказывало о мерах поддержки, оказываемых жителям ДНР и ЛНР.
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