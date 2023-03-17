Жительница ХМАО попросила компетентные органы проверить Wildberries

18 марта 2023 в 03:21 Размер текста - 17 +

Маркетплейс списывает деньги за обратную транспортировку товара, даже если отказ не по вине покупателя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Нижневартовска (ХМАО) попросила Роспотребнадзор проверить компанию Wildberries из-за регулярных нарушений прав покупателей. С пользователей якобы списывается оплата обратной доставки товара в случае отказа, даже если товар не подошел по вине компании. Пост опубликован в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Типичный Нижневартовск». «На сколько же Wildberries обнаглел! Почему до сих пор в отношении данной компании Роспотребнадзор не принимает мер?! Заказала товар. <…> Пришла забрать, а вместо заказанного размера пришел другой. Задаю вопрос сотруднику, что с меня удержат за возврат, а она отвечает: да, к сожалению, сейчас у всех удерживают. Надеюсь, соответствующие органы обратят на это внимание!» — говорится в сообщении. Югорчанка отправила запрос на возврат денежных средств. Консультант маркетплейса попросил ее подождать, так как в приложении скоро должна появиться функция для оформления возврата денег за доставку. Корреспондент URA.RU отправил соответствующие запросы в компанию Wildberries и Роспотребнадзор по ХМАО-Югре. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО сотрудники маркетплейса Wildberries готовятся к возможному закрытию пунктов выдачи заказов. Это связано с проведением забастовок из-за введения руководством компании системы штрафов за брак. Работники считают эти штрафы незаконными, так как он возникает не по их вине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Нижневартовска (ХМАО) попросила Роспотребнадзор проверить компанию Wildberries из-за регулярных нарушений прав покупателей. С пользователей якобы списывается оплата обратной доставки товара в случае отказа, даже если товар не подошел по вине компании. Пост опубликован в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Типичный Нижневартовск». «На сколько же Wildberries обнаглел! Почему до сих пор в отношении данной компании Роспотребнадзор не принимает мер?! Заказала товар. <…> Пришла забрать, а вместо заказанного размера пришел другой. Задаю вопрос сотруднику, что с меня удержат за возврат, а она отвечает: да, к сожалению, сейчас у всех удерживают. Надеюсь, соответствующие органы обратят на это внимание!» — говорится в сообщении. Югорчанка отправила запрос на возврат денежных средств. Консультант маркетплейса попросил ее подождать, так как в приложении скоро должна появиться функция для оформления возврата денег за доставку. Корреспондент URA.RU отправил соответствующие запросы в компанию Wildberries и Роспотребнадзор по ХМАО-Югре. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО сотрудники маркетплейса Wildberries готовятся к возможному закрытию пунктов выдачи заказов. Это связано с проведением забастовок из-за введения руководством компании системы штрафов за брак. Работники считают эти штрафы незаконными, так как он возникает не по их вине.