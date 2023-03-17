Жительница ХМАО попросила компетентные органы проверить Wildberries

Жительница Нижневартовска (ХМАО) попросила Роспотребнадзор проверить компанию Wildberries из-за регулярных нарушений прав покупателей. С пользователей якобы списывается оплата обратной доставки товара в случае отказа, даже если товар не подошел по вине компании. Пост опубликован в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Типичный Нижневартовск».
«На сколько же Wildberries обнаглел! Почему до сих пор в отношении данной компании Роспотребнадзор не принимает мер?! Заказала товар. <…> Пришла забрать, а вместо заказанного размера пришел другой. Задаю вопрос сотруднику, что с меня удержат за возврат, а она отвечает: да, к сожалению, сейчас у всех удерживают. Надеюсь, соответствующие органы обратят на это внимание!» — говорится в сообщении. Югорчанка отправила запрос на возврат денежных средств. Консультант маркетплейса попросил ее подождать, так как в приложении скоро должна появиться функция для оформления возврата денег за доставку.
Корреспондент URA.RU отправил соответствующие запросы в компанию Wildberries и Роспотребнадзор по ХМАО-Югре. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО сотрудники маркетплейса Wildberries готовятся к возможному закрытию пунктов выдачи заказов. Это связано с проведением забастовок из-за введения руководством компании системы штрафов за брак. Работники считают эти штрафы незаконными, так как он возникает не по их вине.
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