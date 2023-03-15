Wildberries закрывает часть своих пунктов из-за забастовок

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Wildberries подтвердил закрытие пунктов выдачи товаров Фото:
новость из сюжета
Сотрудники Wildberries объявили забастовку

Маркетплейс Wildberries закрывает пункты выдачи товаров в целях безопасности из-за забастовок. Об этом рассказали представители интернет-магазина.

«Wildberries подтвердил закрытие нескольких пунктов выдачи и вывоз из них товаров „в целях безопасности“», — сообщает РИА Новости. Ранее сообщалось, что по всей России проходят забастовки в пунктах выдачи маркетплейса.

Поводом для этого стала новая система штрафов, которую ввел Wildberries. Изначально представители интернет-магазина опровергли закрытие пунктов выдачи.

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Маркетплейс Wildberries закрывает пункты выдачи товаров в целях безопасности из-за забастовок. Об этом рассказали представители интернет-магазина. «Wildberries подтвердил закрытие нескольких пунктов выдачи и вывоз из них товаров „в целях безопасности“», — сообщает РИА Новости. Ранее сообщалось, что по всей России проходят забастовки в пунктах выдачи маркетплейса. Поводом для этого стала новая система штрафов, которую ввел Wildberries. Изначально представители интернет-магазина опровергли закрытие пунктов выдачи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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