Wildberries закрывает часть своих пунктов из-за забастовок

Wildberries подтвердил закрытие пунктов выдачи товаров
новость из сюжетаСотрудники Wildberries объявили забастовку
Маркетплейс Wildberries закрывает пункты выдачи товаров в целях безопасности из-за забастовок. Об этом рассказали представители интернет-магазина.
«Wildberries подтвердил закрытие нескольких пунктов выдачи и вывоз из них товаров „в целях безопасности“», — сообщает РИА Новости. Ранее сообщалось, что по всей России проходят забастовки в пунктах выдачи маркетплейса.
Поводом для этого стала новая система штрафов, которую ввел Wildberries. Изначально представители интернет-магазина опровергли закрытие пунктов выдачи.
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