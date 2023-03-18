Путин разрешил россиянам моментально выходить из украинского гражданства

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Встреча президента с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Избавится от украинского гражданства можно в день подачи заявления, следует из указа Владимира Путина Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, упрощающий отказ от украинского гражданства. Теперь лишиться гражданства можно в день подачи заявления в МВД. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Граждане РФ, одновременно являющиеся гражданами Украины <…> считаются не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими заявления <…> в МВД», — прописано в документе. Он опубликован 18 марта. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса.

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, упрощающий отказ от украинского гражданства. Теперь лишиться гражданства можно в день подачи заявления в МВД. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации. «Граждане РФ, одновременно являющиеся гражданами Украины <…> считаются не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими заявления <…> в МВД», — прописано в документе. Он опубликован 18 марта. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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