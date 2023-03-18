Путин разрешил россиянам моментально выходить из украинского гражданства

18 марта 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

Избавится от украинского гражданства можно в день подачи заявления, следует из указа Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин подписал указ, упрощающий отказ от украинского гражданства. Теперь лишиться гражданства можно в день подачи заявления в МВД. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации. «Граждане РФ, одновременно являющиеся гражданами Украины <…> считаются не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими заявления <…> в МВД», — прописано в документе. Он опубликован 18 марта. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, упрощающий отказ от украинского гражданства. Теперь лишиться гражданства можно в день подачи заявления в МВД. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации. «Граждане РФ, одновременно являющиеся гражданами Украины <…> считаются не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими заявления <…> в МВД», — прописано в документе. Он опубликован 18 марта. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса.