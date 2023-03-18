Путин разрешил россиянам моментально выходить из украинского гражданства

Избавится от украинского гражданства можно в день подачи заявления, следует из указа Владимира Путина
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, упрощающий отказ от украинского гражданства. Теперь лишиться гражданства можно в день подачи заявления в МВД. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
«Граждане РФ, одновременно являющиеся гражданами Украины <…> считаются не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими заявления <…> в МВД», —
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