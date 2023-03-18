18 марта 2023
17 марта 2023

В свердловском городе массово отключат электричество

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В Красноуфимске отключат электричество 20 марта с 9 до 15 часов Фото:

В Красноуфимске (Свердловская область) 20 марта временно отключат от электричества дома на 10-ти улицах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красноуфимск.

«В Красноуфимске 20 марта будет произведено плановое отключение электроэнергии потребителей по улицам Красноуфимская, Мастеров, Екатерининская, Мраморный тупик. Кроме этого временно без электричества останутся дом в переулках Знаний, Хрустальный, Малахитовый, Агатовый, Гранатовый, Изумрудный», — сообщили в пресс-службе окружной администрации.

Электричество будет отключено с 9 до 15 часов. При этом энергетики утверждают, что в графике отключения электроэнергии могут происходить изменения.

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В Красноуфимске (Свердловская область) 20 марта временно отключат от электричества дома на 10-ти улицах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красноуфимск. «В Красноуфимске 20 марта будет произведено плановое отключение электроэнергии потребителей по улицам Красноуфимская, Мастеров, Екатерининская, Мраморный тупик. Кроме этого временно без электричества останутся дом в переулках Знаний, Хрустальный, Малахитовый, Агатовый, Гранатовый, Изумрудный», — сообщили в пресс-службе окружной администрации. Электричество будет отключено с 9 до 15 часов. При этом энергетики утверждают, что в графике отключения электроэнергии могут происходить изменения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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