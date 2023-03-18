В свердловском городе массово отключат электричество

В Красноуфимске (Свердловская область) 20 марта временно отключат от электричества дома на 10-ти улицах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красноуфимск.
«В Красноуфимске 20 марта будет произведено плановое отключение электроэнергии потребителей по улицам Красноуфимская, Мастеров, Екатерининская, Мраморный тупик. Кроме этого временно без электричества останутся дом в переулках Знаний, Хрустальный, Малахитовый, Агатовый, Гранатовый, Изумрудный», — сообщили в пресс-службе окружной администрации.
Электричество будет отключено с 9 до 15 часов. При этом энергетики утверждают, что в графике отключения электроэнергии могут происходить изменения.
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