18 марта 2023

В Екатеринбурге возле супермаркета жестоко избили мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка гуманитарной помощи на Донбасс. Пермь, полиция, патруль ппс
На место происшествия выехали силовики Фото:

В Екатеринбурге на улице Пехотинцев возле супермаркета «Яблоко» неизвестный жестоко избил мужчину. По словам очевидцев, у пострадавшего рассечена голова.

«Возле „Яблока“ избили мужчину. Ему рассекли голову, есть подозрение на сотрясение», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург», ссылаясь на очевидцев.

Мужчину заметили лежащим на асфальте без сознания. Очевидцы вызвали скорую помощь. «С мужчиной все в порядке, скорая приехала, он дышит, шевелится», — рассказала очевидица в соцсетях.

На место происшествия уже выехали сотрудники территориального отдела внутренних дел. Силовики проверят информацию, сообщили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу.

Мужчину избили возле супермаркета «Яблоко»
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Екатеринбурге на улице Пехотинцев возле супермаркета «Яблоко» неизвестный жестоко избил мужчину. По словам очевидцев, у пострадавшего рассечена голова. «Возле „Яблока“ избили мужчину. Ему рассекли голову, есть подозрение на сотрясение», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург», ссылаясь на очевидцев. Мужчину заметили лежащим на асфальте без сознания. Очевидцы вызвали скорую помощь. «С мужчиной все в порядке, скорая приехала, он дышит, шевелится», — рассказала очевидица в соцсетях. На место происшествия уже выехали сотрудники территориального отдела внутренних дел. Силовики проверят информацию, сообщили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...