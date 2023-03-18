На место происшествия выехали силовики Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Екатеринбурге на улице Пехотинцев возле супермаркета «Яблоко» неизвестный жестоко избил мужчину. По словам очевидцев, у пострадавшего рассечена голова.

«Возле „Яблока“ избили мужчину. Ему рассекли голову, есть подозрение на сотрясение», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург», ссылаясь на очевидцев.

Мужчину заметили лежащим на асфальте без сознания. Очевидцы вызвали скорую помощь. «С мужчиной все в порядке, скорая приехала, он дышит, шевелится», — рассказала очевидица в соцсетях.

На место происшествия уже выехали сотрудники территориального отдела внутренних дел. Силовики проверят информацию, сообщили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу.