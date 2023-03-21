В Свердловской области снизилось количество преступлений

22 марта 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

В 2022 году свердловчане совершили меньше преступлений, чем в 2021-м Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области количество зарегистрированных преступлений сократилось на 4,9% по итогам 2022 года. Их общее количество составило 51,82 тысячи, сообщил начальник штаба ГУ МВД по Свердловской области Станислав Каргаев на заседании комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности. «Число зарегистрированных в регионе преступлений в 2022 году сократилось на 4,9% и составило 51,82 тысячи. Отмечается снижение на 26,7% количества лиц, погибших от преступных посягательств», — отметил Каргаев. Также полицейские пресекли 13 преступлений экстремистской направленности, выявили чуть больше пяти тысяч преступлений по линии незаконного оборота наркотиков. Всего из оборота изъяли 118,193 кг наркотических веществ. Подробнее отчет рассмотрят на ближайшем пленарном заседании областного парламента с участием начальника ГУ МВД Александра Мешкова.

В Свердловской области количество зарегистрированных преступлений сократилось на 4,9% по итогам 2022 года. Их общее количество составило 51,82 тысячи, сообщил начальник штаба ГУ МВД по Свердловской области Станислав Каргаев на заседании комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности. «Число зарегистрированных в регионе преступлений в 2022 году сократилось на 4,9% и составило 51,82 тысячи. Отмечается снижение на 26,7% количества лиц, погибших от преступных посягательств», — отметил Каргаев. Также полицейские пресекли 13 преступлений экстремистской направленности, выявили чуть больше пяти тысяч преступлений по линии незаконного оборота наркотиков. Всего из оборота изъяли 118,193 кг наркотических веществ. Подробнее отчет рассмотрят на ближайшем пленарном заседании областного парламента с участием начальника ГУ МВД Александра Мешкова.