Екатеринбуржцев возмутил грязный кабинет участкового в подвале

На Уралмаше участковый сидит в помещении, внешний вид которого оставляет желать лучшего Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге один из местных жителей снял ролик о пункте полиции №15 на Машиностроителей, 47, где работает участковый. Помещение находится в подвале и в очень плохом состоянии, возмутился блогер с ником «Уральский городовой» и опубликовал видеообзор у себя на youtube-канале.

«Участковый пункт полиции находится в полуподвальном помещении. На входе нет вывесок с названием учреждения и временем приема граждан. Спускаюсь по ступенькам вниз, вижу обоссанный угол и широко распахнутую дверь, ведущую в зачуханный коридор. Здесь повсюду обшарпанные стены с обвалившейся штукатуркой, грязные двери и крайне неприятный запах», — рассказывает екатеринбуржец.

Он также добавляет, что помещение больше похоже на ночлежку для бомжей. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что в служебном помещении идет ремонт и в ближайшее время его приведут в порядок.