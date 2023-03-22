Екатеринбуржцев возмутил грязный кабинет участкового в подвале

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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, участковый, подъезд, полиция, автомобиль полиции
На Уралмаше участковый сидит в помещении, внешний вид которого оставляет желать лучшего Фото:

В Екатеринбурге один из местных жителей снял ролик о пункте полиции №15 на Машиностроителей, 47, где работает участковый. Помещение находится в подвале и в очень плохом состоянии, возмутился блогер с ником «Уральский городовой» и опубликовал видеообзор у себя на youtube-канале.

«Участковый пункт полиции находится в полуподвальном помещении. На входе нет вывесок с названием учреждения и временем приема граждан. Спускаюсь по ступенькам вниз, вижу обоссанный угол и широко распахнутую дверь, ведущую в зачуханный коридор. Здесь повсюду обшарпанные стены с обвалившейся штукатуркой, грязные двери и крайне неприятный запах», — рассказывает екатеринбуржец.

Он также добавляет, что помещение больше похоже на ночлежку для бомжей. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что в служебном помещении идет ремонт и в ближайшее время его приведут в порядок.

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В Екатеринбурге один из местных жителей снял ролик о пункте полиции №15 на Машиностроителей, 47, где работает участковый. Помещение находится в подвале и в очень плохом состоянии, возмутился блогер с ником «Уральский городовой» и опубликовал видеообзор у себя на youtube-канале. «Участковый пункт полиции находится в полуподвальном помещении. На входе нет вывесок с названием учреждения и временем приема граждан. Спускаюсь по ступенькам вниз, вижу обоссанный угол и широко распахнутую дверь, ведущую в зачуханный коридор. Здесь повсюду обшарпанные стены с обвалившейся штукатуркой, грязные двери и крайне неприятный запах», — рассказывает екатеринбуржец. Он также добавляет, что помещение больше похоже на ночлежку для бомжей. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что в служебном помещении идет ремонт и в ближайшее время его приведут в порядок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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