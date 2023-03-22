В Карпинске (Свердловская область) нетрезвый водитель сбил мужчину, стоявшего возле подъезда. При этом девушку, находившуюся рядом с пострадавшим, автомобиль не задел. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
«Авария произошла 21 марта в 21:50 возле дома №114 по улице Ленина. Водитель 1994 года рождения автомобиля Lada Priora не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего допустил наезд на пешехода 1992 года рождения», — отметили в ГИБДД. Там также добавили, что водитель был нетрезв, а пострадавший отделался ушибами.
Видео аварии попало на камеры видеонаблюдения. На записи, опубликованной в telegram-канале «Вечерний Карпинск», видно, что легковушка на большой скорости врезается в молодого человека и попутно сносит скамейку. При этом девушка, стоявшая рядом с мужчиной, не пострадала.
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