Пьяный свердловчанин сбил мужчину, стоявшего со спутницей у подъезда. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стационар ЦГКБ №3 на улице Братьев Быковых. Екатеринбург, стационар, машина скорой медицинской помощи, цгкб3, центральная городская клиническая больница3, скорая помошь
Жителя Карпинска на полной скорости сбила машина, а он отделался ушибами Фото:

В Карпинске (Свердловская область) нетрезвый водитель сбил мужчину, стоявшего возле подъезда. При этом девушку, находившуюся рядом с пострадавшим, автомобиль не задел. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

«Авария произошла 21 марта в 21:50 возле дома №114 по улице Ленина. Водитель 1994 года рождения автомобиля Lada Priora не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего допустил наезд на пешехода 1992 года рождения», — отметили в ГИБДД. Там также добавили, что водитель был нетрезв, а пострадавший отделался ушибами.

Видео аварии попало на камеры видеонаблюдения. На записи, опубликованной в telegram-канале «Вечерний Карпинск», видно, что легковушка на большой скорости врезается в молодого человека и попутно сносит скамейку. При этом девушка, стоявшая рядом с мужчиной, не пострадала.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Карпинске (Свердловская область) нетрезвый водитель сбил мужчину, стоявшего возле подъезда. При этом девушку, находившуюся рядом с пострадавшим, автомобиль не задел. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Свердловской области. «Авария произошла 21 марта в 21:50 возле дома №114 по улице Ленина. Водитель 1994 года рождения автомобиля Lada Priora не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего допустил наезд на пешехода 1992 года рождения», — отметили в ГИБДД. Там также добавили, что водитель был нетрезв, а пострадавший отделался ушибами. Видео аварии попало на камеры видеонаблюдения. На записи, опубликованной в telegram-канале «Вечерний Карпинск», видно, что легковушка на большой скорости врезается в молодого человека и попутно сносит скамейку. При этом девушка, стоявшая рядом с мужчиной, не пострадала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...