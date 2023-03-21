Экс-акционера скандального пермского завода подозревают в покушении на растрату 2,5 млрд рублей

В Перми возбудили очередное уголовное дело на экс-акционера СМЗ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следователи возбудили новое уголовное дело о покушении на растрату 2,5 млрд рублей в отношении экс-акционера ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) Игоря Пестрикова. Об этом он рассказал лично. По словам Пестрикова, аналогичное дело заведено и на бывшего генерального директора компании Артура Уртаева.

«В Прикамье расследуется уголовное дело о покушении на растрату средств Соликамского магниевого завода в размере 2,5 млрд рублей. Его фигурантами являются бывший совладелец СМЗ Игорь Пестриков и бывший гендиректор предприятия Артур Уртаев», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на слова Игоря Пестрикова.

Силовики считают, что Пестриков был организатором преступления, а Уртаев его исполнителем. Совершить задуманное заговорщикам не удалось из-за того, что экс-гендиректора СМЗ арестовали по другому обвинению. По данным издания, с этой версией Пестриков не согласился. Он направил официальную жалобу в ФСБ на следователей МВД региона с просьбой, проверить действия полицейских на наличие состава преступления.

Ранее URA.RU писало, что по версии обвинителей, бывший генеральный директор СМЗ Уртаев предоставил Пестрикову кредит в размере 250 млн рублей. В качестве обеспечения займа были учтены доли Пестрикова в убыточном предприятии. Эти действия расценили, как растрату в особо крупном размере. По предписанию суда Пестрикова заключили под стражу. В середине февраля разыскиваемый экс-акционер соликамского завода Пестриков вернул долг предприятию в размере 250 млн рублей вместе с процентами.