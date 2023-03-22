В Екатеринбурге таксист запер пассажирку в машине и угрожал расправой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси, taxi
По словам екатеринбурженки, водитель запрещал ей выйти из такси и угрожал Фото:

В Екатеринбурге водитель «Яндекс. Такси» отказался вести пассажирку, запер ее в автомобиле и угрожал расправой. Об этом рассказала читательница URA.RU.

«Водитель отказался меня вести, когда я попросила дать мне минуту связаться с чатом поддержки, таксист начал угрожать закопать меня живьем, оттаскать за волосы. Все, что сделали операторы „Яндекс. Такси“ — позвонили ему и попросили открыть двери и перестать угрожать убить меня», — рассказала читательница URA.RU.

Сервис такси вернул пассажирке потраченные деньги и пообещал закрыть водителю доступ к заказам. После угроз со стороны водителя екатеринбурженка обратилась в полицию и планирует написать заявление в прокуратуру. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Фото:

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В Екатеринбурге водитель «Яндекс. Такси» отказался вести пассажирку, запер ее в автомобиле и угрожал расправой. Об этом рассказала читательница URA.RU. «Водитель отказался меня вести, когда я попросила дать мне минуту связаться с чатом поддержки, таксист начал угрожать закопать меня живьем, оттаскать за волосы. Все, что сделали операторы „Яндекс. Такси“ — позвонили ему и попросили открыть двери и перестать угрожать убить меня», — рассказала читательница URA.RU. Сервис такси вернул пассажирке потраченные деньги и пообещал закрыть водителю доступ к заказам. После угроз со стороны водителя екатеринбурженка обратилась в полицию и планирует написать заявление в прокуратуру. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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