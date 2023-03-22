В Екатеринбурге таксист запер пассажирку в машине и угрожал расправой. Фото

22 марта 2023 в 23:57 Размер текста - 17 +

По словам екатеринбурженки, водитель запрещал ей выйти из такси и угрожал Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге водитель «Яндекс. Такси» отказался вести пассажирку, запер ее в автомобиле и угрожал расправой. Об этом рассказала читательница URA.RU. «Водитель отказался меня вести, когда я попросила дать мне минуту связаться с чатом поддержки, таксист начал угрожать закопать меня живьем, оттаскать за волосы. Все, что сделали операторы „Яндекс. Такси“ — позвонили ему и попросили открыть двери и перестать угрожать убить меня», — рассказала читательница URA.RU. Сервис такси вернул пассажирке потраченные деньги и пообещал закрыть водителю доступ к заказам. После угроз со стороны водителя екатеринбурженка обратилась в полицию и планирует написать заявление в прокуратуру. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Фото: читатель URA.RU

В Екатеринбурге водитель «Яндекс. Такси» отказался вести пассажирку, запер ее в автомобиле и угрожал расправой. Об этом рассказала читательница URA.RU. «Водитель отказался меня вести, когда я попросила дать мне минуту связаться с чатом поддержки, таксист начал угрожать закопать меня живьем, оттаскать за волосы. Все, что сделали операторы „Яндекс. Такси“ — позвонили ему и попросили открыть двери и перестать угрожать убить меня», — рассказала читательница URA.RU. Сервис такси вернул пассажирке потраченные деньги и пообещал закрыть водителю доступ к заказам. После угроз со стороны водителя екатеринбурженка обратилась в полицию и планирует написать заявление в прокуратуру. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.