В свердловском городе затопило подъезд жилого дома. Видео

23 марта 2023 в 05:24 Размер текста - 17 +

В Туринске затопило подъезд жилого дома (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Туринске (Свердловская область) затопило подъезд двухэтажного дома на улице Ленина, 114. Об этом сообщил свердловчанин в соцсети. «Жители многоквартирного дома на Ленина, 114 оказались в водном плену», — сообщил свердловчанин в сообществе «Туринск LIVE» в соцсети «ВКонтакте». При этом в комментариях Андрей Бочков утверждает, что соседнем подъезде сухо. Корреспондент URA.RU отправил запрос в управляющую компанию «Тура — инжиниринг», к которой относится дом. На момент публикации новости ответ не был получен.

В Туринске (Свердловская область) затопило подъезд двухэтажного дома на улице Ленина, 114. Об этом сообщил свердловчанин в соцсети. «Жители многоквартирного дома на Ленина, 114 оказались в водном плену», — сообщил свердловчанин в сообществе «Туринск LIVE» в соцсети «ВКонтакте». При этом в комментариях Андрей Бочков утверждает, что соседнем подъезде сухо. Корреспондент URA.RU отправил запрос в управляющую компанию «Тура — инжиниринг», к которой относится дом. На момент публикации новости ответ не был получен.