В Туринске затопило подъезд жилого дома (архивное фото)
В Туринске (Свердловская область) затопило подъезд двухэтажного дома на улице Ленина, 114. Об этом сообщил свердловчанин в соцсети.
«Жители многоквартирного дома на Ленина, 114 оказались в водном плену», — сообщил свердловчанин в сообществе «Туринск LIVE» в соцсети «ВКонтакте». При этом в комментариях Андрей Бочков утверждает, что соседнем подъезде сухо.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в управляющую компанию «Тура — инжиниринг», к которой относится дом. На момент публикации новости ответ не был получен.
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