22 марта 2023

В свердловском городе затопило подъезд жилого дома. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок в Нижних Сергах. Свердловская область, потоп, паводок, наводнение, разрушения, подтопление, сель
В Туринске затопило подъезд жилого дома (архивное фото) Фото:

В Туринске (Свердловская область) затопило подъезд двухэтажного дома на улице Ленина, 114. Об этом сообщил свердловчанин в соцсети.

«Жители многоквартирного дома на Ленина, 114 оказались в водном плену», — сообщил свердловчанин в сообществе «Туринск LIVE» в соцсети «ВКонтакте». При этом в комментариях Андрей Бочков утверждает, что соседнем подъезде сухо.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в управляющую компанию «Тура — инжиниринг», к которой относится дом. На момент публикации новости ответ не был получен.

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В Туринске (Свердловская область) затопило подъезд двухэтажного дома на улице Ленина, 114. Об этом сообщил свердловчанин в соцсети. «Жители многоквартирного дома на Ленина, 114 оказались в водном плену», — сообщил свердловчанин в сообществе «Туринск LIVE» в соцсети «ВКонтакте». При этом в комментариях Андрей Бочков утверждает, что соседнем подъезде сухо. Корреспондент URA.RU отправил запрос в управляющую компанию «Тура — инжиниринг», к которой относится дом. На момент публикации новости ответ не был получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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