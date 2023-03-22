Выпускающий велосипеды «Кама» пермский завод остался в минусе из-за логистики

23 марта 2023 в 07:52 Размер текста - 17 +

Выпуск велосипедов «Кама» планировали увеличить втрое к 300-летию Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU В пермской компании «Форвард», которая занимается выпуском велосипедов «Кама» объяснили, что отрицательный финансовый результат прошлого года связан с нарушением наработанных логистических цепочек по поставке комплектующих и материалов. По итогам 2022 года завод продемонстрировало убыток в размере 205,4 млн рублей. «Велоотрасль — это сезонный бизнес, и любое смещение сроков несет большие риски. <…> Мы привозим материалы и комплектующие со всего мира. Далее производим сборку по спецификациям, это также отнимает много времени. В прошлом году завод поставил готовые велосипеды дилерам позже планируемых дат. <…> Обеспечили рынок позже начала спроса и с перетекающими остатками вышли в следующий сезон», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные пермской компании. О том, что выпуск велосипедов «Кама» увеличат на 10 тысяч экземпляров к юбилею Перми, URA.RU писало ранее. Три тысячи раскупили еще до поступления в продажу, об этом рассказывал ведущий инженер-конструктор компании-производителя велосипедов «Форвард» Сергей Андреев. URA.RU сообщало, что стоимость велосипедов варьируется в пределах 12-13 тысяч рублей.

В пермской компании «Форвард», которая занимается выпуском велосипедов «Кама» объяснили, что отрицательный финансовый результат прошлого года связан с нарушением наработанных логистических цепочек по поставке комплектующих и материалов. По итогам 2022 года завод продемонстрировало убыток в размере 205,4 млн рублей. «Велоотрасль — это сезонный бизнес, и любое смещение сроков несет большие риски. <…> Мы привозим материалы и комплектующие со всего мира. Далее производим сборку по спецификациям, это также отнимает много времени. В прошлом году завод поставил готовые велосипеды дилерам позже планируемых дат. <…> Обеспечили рынок позже начала спроса и с перетекающими остатками вышли в следующий сезон», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные пермской компании. О том, что выпуск велосипедов «Кама» увеличат на 10 тысяч экземпляров к юбилею Перми, URA.RU писало ранее. Три тысячи раскупили еще до поступления в продажу, об этом рассказывал ведущий инженер-конструктор компании-производителя велосипедов «Форвард» Сергей Андреев. URA.RU сообщало, что стоимость велосипедов варьируется в пределах 12-13 тысяч рублей.