22 марта 2023
21 марта 2023

Выпускающий велосипеды «Кама» пермский завод остался в минусе из-за логистики

© Служба новостей «URA.RU»
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Выпуск велосипеда Кама. Завод Форвард. Пермь, велосипед кама 2023
Выпуск велосипедов «Кама» планировали увеличить втрое к 300-летию Перми Фото:

В пермской компании «Форвард», которая занимается выпуском велосипедов «Кама» объяснили, что отрицательный финансовый результат прошлого года связан с нарушением наработанных логистических цепочек по поставке комплектующих и материалов. По итогам 2022 года завод продемонстрировало убыток в размере 205,4 млн рублей.

«Велоотрасль — это сезонный бизнес, и любое смещение сроков несет большие риски. <…> Мы привозим материалы и комплектующие со всего мира. Далее производим сборку по спецификациям, это также отнимает много времени. В прошлом году завод поставил готовые велосипеды дилерам позже планируемых дат. <…> Обеспечили рынок позже начала спроса и с перетекающими остатками вышли в следующий сезон», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные пермской компании.

О том, что выпуск велосипедов «Кама» увеличат на 10 тысяч экземпляров к юбилею Перми, URA.RU писало ранее. Три тысячи раскупили еще до поступления в продажу, об этом рассказывал ведущий инженер-конструктор компании-производителя велосипедов «Форвард» Сергей Андреев. URA.RU сообщало, что стоимость велосипедов варьируется в пределах 12-13 тысяч рублей.

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В пермской компании «Форвард», которая занимается выпуском велосипедов «Кама» объяснили, что отрицательный финансовый результат прошлого года связан с нарушением наработанных логистических цепочек по поставке комплектующих и материалов. По итогам 2022 года завод продемонстрировало убыток в размере 205,4 млн рублей. «Велоотрасль — это сезонный бизнес, и любое смещение сроков несет большие риски. <…> Мы привозим материалы и комплектующие со всего мира. Далее производим сборку по спецификациям, это также отнимает много времени. В прошлом году завод поставил готовые велосипеды дилерам позже планируемых дат. <…> Обеспечили рынок позже начала спроса и с перетекающими остатками вышли в следующий сезон», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные пермской компании. О том, что выпуск велосипедов «Кама» увеличат на 10 тысяч экземпляров к юбилею Перми, URA.RU писало ранее. Три тысячи раскупили еще до поступления в продажу, об этом рассказывал ведущий инженер-конструктор компании-производителя велосипедов «Форвард» Сергей Андреев. URA.RU сообщало, что стоимость велосипедов варьируется в пределах 12-13 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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