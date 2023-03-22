Партнером главного молодежного проекта Путина станет уральский вуз

Владимир Путин 22 мая 2018 года подписал указ о создании платформы «Россия — страна возможностей» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей», которая была создана указом президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года, выбрала себе в качестве партера Уральский федеральный университет (УрФУ). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза.

«Замгенерального директора „Россия — страна возможностей“ Дмитрий Гужеля объявил УрФУ основным партнером президентской платформы для создания набора курсов, программ и методик прокачки профессиональных компетенций. Речь, очевидно, о создании методологической базы для работы центров компетенций в российских университетах», — сказано в сообщении.

По мнению замгенерального директора президентской платформы, УрФУ имеет достаточно компетенций для того, чтобы выступить партнером. «У Виктора Кокшарова собрана отличная команда методологов, разработчиков и педагогов, которая поможет нам и всем российским вузам не только разработать новые методики, но и внедрить их в учебный процесс уже с сентября этого года», — цитирует слова Дмитрия Гужели УрФУ.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана указом президента России Владимира Путина 22 мая 2018 года. Организация помогает развивать платформу, которая состоит из проектов по поддержке талантливой молодежи России.