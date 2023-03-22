В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС
В Свердловской области на трассе Верхняя Тура — Качканар произошло жесткое ДТП трех грузовых автомобилей с двумя пострадавшими. Автодорога входит в Серовский тракт, который известен под названием как «трасса смерти» из-за большого количества аварий. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.
«Автодорога Тура — Качканар. Столкновение трех грузовых автомобилей: две грузовые „Газели“ и фура, в результате ДТП два человека получили травмы», — сказано в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС. Обстоятельства аварии выясняются.
На «трассе смерти» произошло жесткое ДТП
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