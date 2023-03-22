22 марта 2023

В Свердловской области на «трассе смерти» случилось жесткое ДТП с пострадавшими. Фото

На трассе Верхняя Тура — Качканар произошло ДТП грузовиков с пострадавшими
© Служба новостей «URA.RU»
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В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС Фото:

В Свердловской области на трассе Верхняя Тура — Качканар произошло жесткое ДТП трех грузовых автомобилей с двумя пострадавшими. Автодорога входит в Серовский тракт, который известен под названием как «трасса смерти» из-за большого количества аварий. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.

«Автодорога Тура — Качканар. Столкновение трех грузовых автомобилей: две грузовые „Газели“ и фура, в результате ДТП два человека получили травмы», — сказано в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС. Обстоятельства аварии выясняются.

На «трассе смерти» произошло жесткое ДТП
Фото:

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В Свердловской области на трассе Верхняя Тура — Качканар произошло жесткое ДТП трех грузовых автомобилей с двумя пострадавшими. Автодорога входит в Серовский тракт, который известен под названием как «трасса смерти» из-за большого количества аварий. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона. «Автодорога Тура — Качканар. Столкновение трех грузовых автомобилей: две грузовые „Газели“ и фура, в результате ДТП два человека получили травмы», — сказано в сообщении. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС. Обстоятельства аварии выясняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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