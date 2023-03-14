В Перми за 15,5 миллионов рублей продается магазин «Красное&Белое»

В Свердловском районе Перми выставлено на продажу помещение с долгосрочным арендатором. Речь о магазине сети «Красное&Белое», занимающем площади в 120 квадратных метров. Стоимость недвижимости — 15,5 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена в сервисе бесплатных объявлений.
«Продам помещение с действующим арендатором „Красное&Белое“. Договор аренды заключен на 15 лет. Помещение размещается на первом этаже кирпичного дома 2021 года постройки. Арендная ставка — 80 тысяч рублей в месяц. Все коммунальные расходы оплачивает арендатор», — сообщается в объявлении о продаже.
Продавец уточняет, что магазин состоит из двух торговых залов, санузла и вспомогательного помещения. Высота потолков — 3,3 метра, имеется отдельный вход, через который идет разгрузка товара. Поблизости строится крупный жилой комплекс, который может в будущем обеспечить увеличение числа покупателей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае продается здание магазина низких цен «Светофор». Причиной продажи владелец недвижимости назвал переезд в другой регион.
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