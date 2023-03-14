14 марта 2023

В Перми за 15,5 миллионов рублей продается магазин «Красное&Белое»

© Служба новостей «URA.RU»
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Сеть магазинов Красное белое Курган, алкомаркет
Договор аренды с сетью «Красное&Белое» заключен на 15 лет (архивное фото) Фото:

В Свердловском районе Перми выставлено на продажу помещение с долгосрочным арендатором. Речь о магазине сети «Красное&Белое», занимающем площади в 120 квадратных метров. Стоимость недвижимости — 15,5 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена в сервисе бесплатных объявлений.

«Продам помещение с действующим арендатором „Красное&Белое“. Договор аренды заключен на 15 лет. Помещение размещается на первом этаже кирпичного дома 2021 года постройки. Арендная ставка — 80 тысяч рублей в месяц. Все коммунальные расходы оплачивает арендатор», — сообщается в объявлении о продаже.

Продавец уточняет, что магазин состоит из двух торговых залов, санузла и вспомогательного помещения. Высота потолков — 3,3 метра, имеется отдельный вход, через который идет разгрузка товара. Поблизости строится крупный жилой комплекс, который может в будущем обеспечить увеличение числа покупателей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае продается здание магазина низких цен «Светофор». Причиной продажи владелец недвижимости назвал переезд в другой регион.

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В Свердловском районе Перми выставлено на продажу помещение с долгосрочным арендатором. Речь о магазине сети «Красное&Белое», занимающем площади в 120 квадратных метров. Стоимость недвижимости — 15,5 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена в сервисе бесплатных объявлений. «Продам помещение с действующим арендатором „Красное&Белое“. Договор аренды заключен на 15 лет. Помещение размещается на первом этаже кирпичного дома 2021 года постройки. Арендная ставка — 80 тысяч рублей в месяц. Все коммунальные расходы оплачивает арендатор», — сообщается в объявлении о продаже. Продавец уточняет, что магазин состоит из двух торговых залов, санузла и вспомогательного помещения. Высота потолков — 3,3 метра, имеется отдельный вход, через который идет разгрузка товара. Поблизости строится крупный жилой комплекс, который может в будущем обеспечить увеличение числа покупателей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае продается здание магазина низких цен «Светофор». Причиной продажи владелец недвижимости назвал переезд в другой регион.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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