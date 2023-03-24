Дерипаска указал на сходство России и Америки

Дерипаска сравнил происходящее в России с банковским кризисом США

24 марта 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Американский кризис напоминает происхдяшее в РФ, заявил Олег Дерипаска Фото: Владимир Андреев © URA.RU Проблемы американских региональных банков из-за повышения базовой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) напоминают ситуацию в российской экономике. Об этом заявил российский предприниматель Олег Дерипаска. Жизнь в РФ он сравнил с жизнью африканских бабуинов «Когда слушаешь про проблемы американских региональных банков, которые банкротятся один за одним, (…) то как-то становится до боли знакомо все, что происходит там. И напоминает мне наши проблемы», — написал Олег Дерипаска в своем telegram-канале. Основываясь на недавнем кризисе банков в США, бизнесмен задался вопросом, не происходит ли такая же ситуация в России последние 12 лет, имея в виду повышение кредитной ставки. Дерипаска добавил, что у России нет содержательного экономического роста, поэтому страна живет за счет ренты с нефти и газа, как «бабуины с Восточной Африки».



Ранее Дерипаска перечислил способы, которые могут помочь российской экономике, передает RT. Он выразил мнение, что частное предпринимательство способно помочь избежать кризиса. Также бизнесмен посоветовал России выходить на новые рынки.

Проблемы американских региональных банков из-за повышения базовой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) напоминают ситуацию в российской экономике. Об этом заявил российский предприниматель Олег Дерипаска. Жизнь в РФ он сравнил с жизнью африканских бабуинов «Когда слушаешь про проблемы американских региональных банков, которые банкротятся один за одним, (…) то как-то становится до боли знакомо все, что происходит там. И напоминает мне наши проблемы», — написал Олег Дерипаска в своем telegram-канале. Основываясь на недавнем кризисе банков в США, бизнесмен задался вопросом, не происходит ли такая же ситуация в России последние 12 лет, имея в виду повышение кредитной ставки. Дерипаска добавил, что у России нет содержательного экономического роста, поэтому страна живет за счет ренты с нефти и газа, как «бабуины с Восточной Африки». Ранее Дерипаска перечислил способы, которые могут помочь российской экономике, передает RT. Он выразил мнение, что частное предпринимательство способно помочь избежать кризиса. Также бизнесмен посоветовал России выходить на новые рынки.