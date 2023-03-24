По словам очевидцев, к ночному клубу «Градусы» приехала полиция
В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов эвакуировали посетителей ночного клуба «Градусы» на улице 8 марта, 43а. Об этом рассказали очевидцы в соцсети.
«К ночному клубу „Градусы“ на 8 Марта, съехалась полиция. Посетителей вывели на улицу, а внутри работает кинолог с собакой», — рассказали очевидцы в telegram-канале «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.