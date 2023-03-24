24 марта 2023

В Екатеринбурге эвакуировали посетителей ночного клуба. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка на площади Ленина во время митингов против войны. Курган, машина полиции, полицейская машина, ппс, полиция, рейд полиции
По словам очевидцев, к ночному клубу «Градусы» приехала полиция Фото:

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов эвакуировали посетителей ночного клуба «Градусы» на улице 8 марта, 43а. Об этом рассказали очевидцы в соцсети.

«К ночному клубу „Градусы“ на 8 Марта, съехалась полиция. Посетителей вывели на улицу, а внутри работает кинолог с собакой», — рассказали очевидцы в telegram-канале «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

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В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов эвакуировали посетителей ночного клуба «Градусы» на улице 8 марта, 43а. Об этом рассказали очевидцы в соцсети. «К ночному клубу „Градусы“ на 8 Марта, съехалась полиция. Посетителей вывели на улицу, а внутри работает кинолог с собакой», — рассказали очевидцы в telegram-канале «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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