В Екатеринбурге загорелась квартира на 22 этаже высотки. Фото, видео

27 марта 2023 в 02:01 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге загорелась квартира в высотке на улице Николая Кичигина, 9 (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге загорелась квартира на 22 этаже на улице Николая Кичигина, 9. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали жители дома. «Был запах горящей проводки по всем этажам, поэтому было тяжело найти эпицентр возгорания. Спасатели пошли по датчику, сначала вскрыли соседнюю квартиру, но там ничего не было. Потом уже вскрыли „правильную“, и оттуда повалил дым», — рассказал корреспонденту URA.RU житель дома. Пожар произошел ночью 27 марта примерно в 1:20. По словам очевидца, в результате пожара пострадавших нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU

В Екатеринбурге загорелась квартира на 22 этаже на улице Николая Кичигина, 9. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали жители дома. «Был запах горящей проводки по всем этажам, поэтому было тяжело найти эпицентр возгорания. Спасатели пошли по датчику, сначала вскрыли соседнюю квартиру, но там ничего не было. Потом уже вскрыли „правильную“, и оттуда повалил дым», — рассказал корреспонденту URA.RU житель дома. Пожар произошел ночью 27 марта примерно в 1:20. По словам очевидца, в результате пожара пострадавших нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.