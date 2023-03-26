26 марта 2023
25 марта 2023

В Екатеринбурге загорелась квартира на 22 этаже высотки. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Шейнкмана. Екатеринбург, пожар, квартира, возгорание, дом, многоквартирный дом
В Екатеринбурге загорелась квартира в высотке на улице Николая Кичигина, 9 (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге загорелась квартира на 22 этаже на улице Николая Кичигина, 9. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали жители дома.

«Был запах горящей проводки по всем этажам, поэтому было тяжело найти эпицентр возгорания. Спасатели пошли по датчику, сначала вскрыли соседнюю квартиру, но там ничего не было. Потом уже вскрыли „правильную“, и оттуда повалил дым», — рассказал корреспонденту URA.RU житель дома.

Пожар произошел ночью 27 марта примерно в 1:20. По словам очевидца, в результате пожара пострадавших нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

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В Екатеринбурге загорелась квартира на 22 этаже на улице Николая Кичигина, 9. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали жители дома. «Был запах горящей проводки по всем этажам, поэтому было тяжело найти эпицентр возгорания. Спасатели пошли по датчику, сначала вскрыли соседнюю квартиру, но там ничего не было. Потом уже вскрыли „правильную“, и оттуда повалил дым», — рассказал корреспонденту URA.RU житель дома. Пожар произошел ночью 27 марта примерно в 1:20. По словам очевидца, в результате пожара пострадавших нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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