Экстремист из ХМАО попросил политического убежища в Черногории. Инсайд

29 марта 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Экстремист Вербицкий скрылся в Черногории Фото: Наталия Вершинина © URA.RU Коммунист из Урая Павел Вербицкий, попавший в список российских экстремистов за критику СВО, попросил политического убежища в Черногории. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщил, что Вербицкий, став фигурантом уголовного дела, продал квартиру и вывез семью в Черногорию. «Вербицкий попросил политического убежища в Черногории. Он выступал с пикетами в поддержку Украины. Когда на Вербицкого завели уголовное дело, он продал квартиру и вывез семью в Черногорию, где сейчас пытается легализоваться», — сообщает инсайдер. Журналисту URA.RU удалось связаться с Вербицким, который подтвердил, что действительно находится со своей семьей в Черногории. Он не стал раскрывать подробности о том, запрашивал ли политическое убежище, отметив, что сообщит об этом в своих соцсетях позже. «Меня уже вряд ли можно назвать коммунистом, я вышел из КПРФ. После 24 февраля 2022 года меня дважды штрафовали за поддержку Украины и комментарии в соцсетях, потом возбудили уголовное дело по статье 205 (терроризм). Сотрудники ФСБ снимали меня с поезда по пути в Тюмень, допрашивали. Несмотря на подписку о невыезде, мы с семьей покинули страну в конце октября. Моему старшему сыну исполнилось 18, и возможный призыв в армию стал одной из причин отъезда. Квартиру в Урае я не продавал — просто не успел. Мои счета арестованы, и я не могу оплачивать кредит с пенсии. С оставшимися родственниками отношения не поддерживаю, все близкие, которые разделяют мою позицию, со мной. Я нашел работу, дети учат язык. Возвращаться в текущей ситуации не планируем», — рассказал Вербицкий. Ранее URA.RU писало, что у Вербицкого был внутрипартийный конфликт лидером КПРФ в ХМАО Алексеем Савинцевым. Вербицкий пытался оспорить в суде исключение из партии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Коммунист из Урая Павел Вербицкий, попавший в список российских экстремистов за критику СВО, попросил политического убежища в Черногории. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщил, что Вербицкий, став фигурантом уголовного дела, продал квартиру и вывез семью в Черногорию. «Вербицкий попросил политического убежища в Черногории. Он выступал с пикетами в поддержку Украины. Когда на Вербицкого завели уголовное дело, он продал квартиру и вывез семью в Черногорию, где сейчас пытается легализоваться», — сообщает инсайдер. Журналисту URA.RU удалось связаться с Вербицким, который подтвердил, что действительно находится со своей семьей в Черногории. Он не стал раскрывать подробности о том, запрашивал ли политическое убежище, отметив, что сообщит об этом в своих соцсетях позже. «Меня уже вряд ли можно назвать коммунистом, я вышел из КПРФ. После 24 февраля 2022 года меня дважды штрафовали за поддержку Украины и комментарии в соцсетях, потом возбудили уголовное дело по статье 205 (терроризм). Сотрудники ФСБ снимали меня с поезда по пути в Тюмень, допрашивали. Несмотря на подписку о невыезде, мы с семьей покинули страну в конце октября. Моему старшему сыну исполнилось 18, и возможный призыв в армию стал одной из причин отъезда. Квартиру в Урае я не продавал — просто не успел. Мои счета арестованы, и я не могу оплачивать кредит с пенсии. С оставшимися родственниками отношения не поддерживаю, все близкие, которые разделяют мою позицию, со мной. Я нашел работу, дети учат язык. Возвращаться в текущей ситуации не планируем», — рассказал Вербицкий. Ранее URA.RU писало, что у Вербицкого был внутрипартийный конфликт лидером КПРФ в ХМАО Алексеем Савинцевым. Вербицкий пытался оспорить в суде исключение из партии.