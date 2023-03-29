Челябинский депутат-фронтовик выступил против отправки преступников в зону СВО до суда

Олег Голиков считает, что перед подписанием контракта с Минобороны РФ преступник должен отсидеть в тюрьме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков, который в настоящее время находится на фронте, не согласен с инициативой ЗСО освободить от уголовной ответственности тех, кто еще до приговора заявил о своем желании участвовать в СВО. Как 29 марта сообщил URA.RU парламентарий, сначала преступника должны отправить в тюрьму, а потом, по желанию, направить в зону СВО искупать грехи.

«Такой подход не приемлем. Должен работать только один вариант для жуликов и бандитов: совершил преступление — уголовное дело — тюрьма — СВО — свобода», — сообщил URA.RU Голиков.

Депутат отметил, что в случае принятия поправок, потенциальные преступники получат возможность обогатиться. Они будут совершать мелкие преступления и просто отправляться в зону СВО за хорошим гонораром. При этом сейчас, по словам Голикова, налажена практика набора добровольцев из тюрем. Поэтому ничего менять не нужно. В такое сложное для страны время должны быть жесткие меры для тех, кто пытается плыть против течения

«Если вопрос стоит, что те, кто уже на передовой и искупает кровью свои грехи, то это правильно. Но то, чтобы сейчас принять поправки, которые будут освобождать от ответственности тех, кто будет совершать преступления, то это неверный подход», — подытожил Голиков.

Предложение внести поправки в УПК РФ об освобождении от уголовного преследования лиц, которые решат стать добровольцами на СВО, депутаты челябинского ЗСО внесли 29 марта. Согласно поправкам, все, кто совершил мелкое или средней тяжести преступление, могут стать добровольцами. При этом уголовное дело в их отношении будет закрыто. Решение о проработке данного вопроса будет озвучено на ближайшей сессии местного парламента 30 марта, после чего проект отправят на рассмотрение в Госдуму РФ.