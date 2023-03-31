31 марта 2023

В Нижнем Тагиле банда воров сливает бензин из машин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Канистра с жидкостью. Екатеринбург, бензин, топливо, бензобак, заправка автомобиля, канистра
Очевидцы говорят, что воры действуют регулярно Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в ночь на 31 марта по улице Лебяжинская воры слили бензин из более чем десяти авто. По словам очевидицы, такое происходит уже не в первый раз.

«Воришки не брезгуют ничем, сливают со всех машин. Только за одну ночь у нас во дворе слили с более чем десяти авто. Нужно уже что-то делать с ними!» — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил», ссылаясь на очевидицу.

Девушка призвала граждан быть бдительными. Она считает, что воры приходят в их двор, как к себе домой. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МУ МВД «Нижнетагильское», ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что банда воров «работала» в районе ГГМ Нижнего Тагила. Неизвестных, что слили бензин из машин на Уральском проспекте, владельцы авто решили искать собственными силами.

Следы от воров
Следы от воров
Фото:

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в ночь на 31 марта по улице Лебяжинская воры слили бензин из более чем десяти авто. По словам очевидицы, такое происходит уже не в первый раз. «Воришки не брезгуют ничем, сливают со всех машин. Только за одну ночь у нас во дворе слили с более чем десяти авто. Нужно уже что-то делать с ними!» — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил», ссылаясь на очевидицу. Девушка призвала граждан быть бдительными. Она считает, что воры приходят в их двор, как к себе домой. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МУ МВД «Нижнетагильское», ответ ожидается. Ранее сообщалось, что банда воров «работала» в районе ГГМ Нижнего Тагила. Неизвестных, что слили бензин из машин на Уральском проспекте, владельцы авто решили искать собственными силами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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