В Нижнем Тагиле банда воров сливает бензин из машин. Фото

01 апреля 2023 в 01:50 Размер текста - 17 +

Очевидцы говорят, что воры действуют регулярно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в ночь на 31 марта по улице Лебяжинская воры слили бензин из более чем десяти авто. По словам очевидицы, такое происходит уже не в первый раз. «Воришки не брезгуют ничем, сливают со всех машин. Только за одну ночь у нас во дворе слили с более чем десяти авто. Нужно уже что-то делать с ними!» — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил», ссылаясь на очевидицу. Девушка призвала граждан быть бдительными. Она считает, что воры приходят в их двор, как к себе домой. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МУ МВД «Нижнетагильское», ответ ожидается. Ранее сообщалось, что банда воров «работала» в районе ГГМ Нижнего Тагила. Неизвестных, что слили бензин из машин на Уральском проспекте, владельцы авто решили искать собственными силами. Следы от воров Фото: telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в ночь на 31 марта по улице Лебяжинская воры слили бензин из более чем десяти авто. По словам очевидицы, такое происходит уже не в первый раз. «Воришки не брезгуют ничем, сливают со всех машин. Только за одну ночь у нас во дворе слили с более чем десяти авто. Нужно уже что-то делать с ними!» — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил», ссылаясь на очевидицу. Девушка призвала граждан быть бдительными. Она считает, что воры приходят в их двор, как к себе домой. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МУ МВД «Нижнетагильское», ответ ожидается. Ранее сообщалось, что банда воров «работала» в районе ГГМ Нижнего Тагила. Неизвестных, что слили бензин из машин на Уральском проспекте, владельцы авто решили искать собственными силами.