В Свердловской области неизвестные сливают бензин с машин

В одном из районов Нижнего Тагила Свердловской области в ночь на 23 февраля неизвестные слили бензин с припаркованных автомобилей. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.
«Сегодня ночью в районе ГГМ слили бензин из машин», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил», ссылаясь на горожан. Инцидент произошел на Уральском проспекте.
Жители самостоятельно ищут злоумышленников, терроризирующих автовладельцев. В полицию с обращением никто не обращался, рассказали URA.RU в МУ МВД «Нижнетагильское».
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле орудует целая банда, которая по ночам сливает бензин из автомобилей. Горожане отмечали, что злоумышленники работают очень «аккуратно».
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