22 февраля 2023

В Свердловской области неизвестные сливают бензин с машин

В Нижнем Тагиле злоумышленники по ночам сливают бензин из авто
© Служба новостей «URA.RU»
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Канистра с жидкостью. Екатеринбург, бензин, топливо, бензобак, канистра
Неизвестные воруют бензин по ночам Фото:

В одном из районов Нижнего Тагила Свердловской области в ночь на 23 февраля неизвестные слили бензин с припаркованных автомобилей. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

«Сегодня ночью в районе ГГМ слили бензин из машин», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил», ссылаясь на горожан. Инцидент произошел на Уральском проспекте.

Жители самостоятельно ищут злоумышленников, терроризирующих автовладельцев. В полицию с обращением никто не обращался, рассказали URA.RU в МУ МВД «Нижнетагильское».

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле орудует целая банда, которая по ночам сливает бензин из автомобилей. Горожане отмечали, что злоумышленники работают очень «аккуратно».

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В одном из районов Нижнего Тагила Свердловской области в ночь на 23 февраля неизвестные слили бензин с припаркованных автомобилей. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. «Сегодня ночью в районе ГГМ слили бензин из машин», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил», ссылаясь на горожан. Инцидент произошел на Уральском проспекте. Жители самостоятельно ищут злоумышленников, терроризирующих автовладельцев. В полицию с обращением никто не обращался, рассказали URA.RU в МУ МВД «Нижнетагильское». Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле орудует целая банда, которая по ночам сливает бензин из автомобилей. Горожане отмечали, что злоумышленники работают очень «аккуратно».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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