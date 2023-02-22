В Свердловской области неизвестные сливают бензин с машин

В Нижнем Тагиле злоумышленники по ночам сливают бензин из авто

23 февраля 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

Неизвестные воруют бензин по ночам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В одном из районов Нижнего Тагила Свердловской области в ночь на 23 февраля неизвестные слили бензин с припаркованных автомобилей. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. «Сегодня ночью в районе ГГМ слили бензин из машин», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил», ссылаясь на горожан. Инцидент произошел на Уральском проспекте. Жители самостоятельно ищут злоумышленников, терроризирующих автовладельцев. В полицию с обращением никто не обращался, рассказали URA.RU в МУ МВД «Нижнетагильское». Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле орудует целая банда, которая по ночам сливает бензин из автомобилей. Горожане отмечали, что злоумышленники работают очень «аккуратно».

В одном из районов Нижнего Тагила Свердловской области в ночь на 23 февраля неизвестные слили бензин с припаркованных автомобилей. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. «Сегодня ночью в районе ГГМ слили бензин из машин», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил», ссылаясь на горожан. Инцидент произошел на Уральском проспекте. Жители самостоятельно ищут злоумышленников, терроризирующих автовладельцев. В полицию с обращением никто не обращался, рассказали URA.RU в МУ МВД «Нижнетагильское». Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле орудует целая банда, которая по ночам сливает бензин из автомобилей. Горожане отмечали, что злоумышленники работают очень «аккуратно».