Челябинцы смогут передать сведения о нарушениях в военкоматах в военную прокуратуру

03 апреля 2023 в 17:51 Размер текста - 17 +

Военная прокуратура рассмотрит все обращения граждан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Челябинской области смогут передать сообщения о нарушениях, связанные с работой военных комиссариатов, в военную прокуратуру. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска, для этого создали специальный правовой центр. «В военной прокуратуре Челябинского гарнизона создан консультативно-правовой центр. В нем будут рассмотрены обращения граждан, связанные с нарушением военными комиссариатами их прав на предоставление отсрочки, освобождения от призыва на военную службу», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Обратиться в военную прокуратуру граждане могут лично. Также оставить свое заявление можно по телефону либо через официальный сайт. В конце марта губернатор области Алексей Текслер подписал указ о создании призывных комиссий. Этим он дал старт набору юношей в области, которые отправятся служить в армии. Весенний призыв пройдет с апреля по июль. По России планируется набрать 147 тысяч человек.

Жители Челябинской области смогут передать сообщения о нарушениях, связанные с работой военных комиссариатов, в военную прокуратуру. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска, для этого создали специальный правовой центр. «В военной прокуратуре Челябинского гарнизона создан консультативно-правовой центр. В нем будут рассмотрены обращения граждан, связанные с нарушением военными комиссариатами их прав на предоставление отсрочки, освобождения от призыва на военную службу», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Обратиться в военную прокуратуру граждане могут лично. Также оставить свое заявление можно по телефону либо через официальный сайт. В конце марта губернатор области Алексей Текслер подписал указ о создании призывных комиссий. Этим он дал старт набору юношей в области, которые отправятся служить в армии. Весенний призыв пройдет с апреля по июль. По России планируется набрать 147 тысяч человек.