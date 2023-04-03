Челябинцы смогут передать сведения о нарушениях в военкоматах в военную прокуратуру

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Медкомиссия в Орджоникидзевском районном комиссариате. Екатеринбург, военкомат, призывная комиссия, медосмотр
Военная прокуратура рассмотрит все обращения граждан Фото:

Жители Челябинской области смогут передать сообщения о нарушениях, связанные с работой военных комиссариатов, в военную прокуратуру. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска, для этого создали специальный правовой центр.

«В военной прокуратуре Челябинского гарнизона создан консультативно-правовой центр. В нем будут рассмотрены обращения граждан, связанные с нарушением военными комиссариатами их прав на предоставление отсрочки, освобождения от призыва на военную службу», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

Обратиться в военную прокуратуру граждане могут лично. Также оставить свое заявление можно по телефону либо через официальный сайт.

В конце марта губернатор области Алексей Текслер подписал указ о создании призывных комиссий. Этим он дал старт набору юношей в области, которые отправятся служить в армии. Весенний призыв пройдет с апреля по июль. По России планируется набрать 147 тысяч человек.

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Жители Челябинской области смогут передать сообщения о нарушениях, связанные с работой военных комиссариатов, в военную прокуратуру. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска, для этого создали специальный правовой центр. «В военной прокуратуре Челябинского гарнизона создан консультативно-правовой центр. В нем будут рассмотрены обращения граждан, связанные с нарушением военными комиссариатами их прав на предоставление отсрочки, освобождения от призыва на военную службу», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Обратиться в военную прокуратуру граждане могут лично. Также оставить свое заявление можно по телефону либо через официальный сайт. В конце марта губернатор области Алексей Текслер подписал указ о создании призывных комиссий. Этим он дал старт набору юношей в области, которые отправятся служить в армии. Весенний призыв пройдет с апреля по июль. По России планируется набрать 147 тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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