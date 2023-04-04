«Урал» прошел в финал Пути РПЛ Кубка России, обыграв «Спартак»

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Центральный стадион и тренировка ФК "Урал". Екатеринбург, футбол, фк урал
Футболисты «Урала» обыграли «Спартак» со счетом 2:1 Фото:

Футбольная команда «Урал» обыграла «Спартак» со счетом 2:1 и вышла финал Пути РПЛ Кубка России. Соответствующим результатом закончился матч на «Екатеринбург—Арене».

«Не могу поверить! Изо всех сил болел за наших, но не верилось, что достигнут таких высот!» — сообщают впечатленные читатели URA.RU.

Футболист «Урала» Ибрагим Сиссе в первом тайме забил гол, хотя позднее «Спартак» отыгрался. Решающий мяч в ворота соперников отправил Кейта Бальде.

Победа «Урала» означает, что команда сыграет в финале Кубка. Там футболисты встретятся с победителем пары ЦСКА — «Крылья Советов».

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Футбольная команда «Урал» обыграла «Спартак» со счетом 2:1 и вышла финал Пути РПЛ Кубка России. Соответствующим результатом закончился матч на «Екатеринбург—Арене». «Не могу поверить! Изо всех сил болел за наших, но не верилось, что достигнут таких высот!» — сообщают впечатленные читатели URA.RU. Футболист «Урала» Ибрагим Сиссе в первом тайме забил гол, хотя позднее «Спартак» отыгрался. Решающий мяч в ворота соперников отправил Кейта Бальде. Победа «Урала» означает, что команда сыграет в финале Кубка. Там футболисты встретятся с победителем пары ЦСКА — «Крылья Советов».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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