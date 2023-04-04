В Екатеринбурге горожанам заблокировали карты в общественном транспорте

05 апреля 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы могут спокойно оплачивать покупки в магазинах, но ограничены в оплате проезда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге горожане не могут оплатить проезд в автобусах и трамваях с помощью карт «Тинькофф», ВТБ и «Альфа-банк». Как заявляют кондукторы, виновата в этом инциденте компания «И-Сеть». «Говорят, какое-то постановление вышло, и показывают картинку с мобильника (не документ), где написано, что оплата этими картами со вчерашнего дня не принимается», — рассказала одна из жительниц города порталу Е1. Также она отметила, что у части людей оплата проходит, а у некоторых — нет. В компании «И-Сеть» корреспонденту URA.RU пояснили, что блокировка транзакций действительно происходит, но причина этого заключается в поведении горожан, которые расплачиваются картами с нулевым балансом. «По ряду карт некоторых банков у нас был большой отказ. Мы будем корректировать всю эту историю, и спустя какое-то время все будет работать. Есть люди, которые злоупотребляют ситуацией, когда у нас есть отложенная операция», — пояснили в организации. При этом оплачивать продукты в магазине екатеринбуржцы могут также без проблем, блокировка касается только общественного транспорта. Ранее стало известно, что с 1 апреля в Екатеринбурге меняется тарифное меню по «Екарте». Некоторые виды электронных билетов исчезнут, а по некоторым изменится стоимость.

В Екатеринбурге горожане не могут оплатить проезд в автобусах и трамваях с помощью карт «Тинькофф», ВТБ и «Альфа-банк». Как заявляют кондукторы, виновата в этом инциденте компания «И-Сеть». «Говорят, какое-то постановление вышло, и показывают картинку с мобильника (не документ), где написано, что оплата этими картами со вчерашнего дня не принимается», — рассказала одна из жительниц города порталу Е1. Также она отметила, что у части людей оплата проходит, а у некоторых — нет. В компании «И-Сеть» корреспонденту URA.RU пояснили, что блокировка транзакций действительно происходит, но причина этого заключается в поведении горожан, которые расплачиваются картами с нулевым балансом. «По ряду карт некоторых банков у нас был большой отказ. Мы будем корректировать всю эту историю, и спустя какое-то время все будет работать. Есть люди, которые злоупотребляют ситуацией, когда у нас есть отложенная операция», — пояснили в организации. При этом оплачивать продукты в магазине екатеринбуржцы могут также без проблем, блокировка касается только общественного транспорта. Ранее стало известно, что с 1 апреля в Екатеринбурге меняется тарифное меню по «Екарте». Некоторые виды электронных билетов исчезнут, а по некоторым изменится стоимость.