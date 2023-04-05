В екатеринбургском метро заблокировали оплату по банковским картам

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Станция метро 1905 года. Екатеринбург, карта, транспорт, оплата, оплата проезда, метрополитен, метро, станция 1905 года
Оплата в метро возможна через специальный аппарат, отметили в Екатеринбургском метрополитене Фото:

С 5 апреля 2023 года в метро Екатеринбурга временно приостановлена оплата проезда по бесконтактным банковским картам и виртуальным банковским картам ВТБ, Альфа банк и Тинькофф через терминал оплаты проезда по бесконтактным картам. Об этом рассказали в Екатеринбургском метрополитене.

«Приостановление связано с ограничениями, установленными у оператора, владельца сервиса „Электронная карта города Екатеринбурга“ АО „Информационная сеть“ („И-Сеть“). Покупка жетонов для оплаты проезда по банковским бесконтактным картам ВТБ, Альфа банк и Тинькофф возможна через аппарат по продаже жетонов», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что компании «И-Сеть», которая отвечает за проезд в общественном транспорте Екатеринбурга, заблокировала карты «Тинькофф», ВТБ и «Альфа-банк». Это коснулось пассажиров, которые расплачиваются карточками с нулевым балансом.

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С 5 апреля 2023 года в метро Екатеринбурга временно приостановлена оплата проезда по бесконтактным банковским картам и виртуальным банковским картам ВТБ, Альфа банк и Тинькофф через терминал оплаты проезда по бесконтактным картам. Об этом рассказали в Екатеринбургском метрополитене. «Приостановление связано с ограничениями, установленными у оператора, владельца сервиса „Электронная карта города Екатеринбурга“ АО „Информационная сеть“ („И-Сеть“). Покупка жетонов для оплаты проезда по банковским бесконтактным картам ВТБ, Альфа банк и Тинькофф возможна через аппарат по продаже жетонов», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что компании «И-Сеть», которая отвечает за проезд в общественном транспорте Екатеринбурга, заблокировала карты «Тинькофф», ВТБ и «Альфа-банк». Это коснулось пассажиров, которые расплачиваются карточками с нулевым балансом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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