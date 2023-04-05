Челябинская область вошла в топ-7 регионов по спросу на рабочих и производственников

В регионе особенно активно требуются производственные кадры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область в рейтинге регионов по итогам первого квартале 2023 года вошла в семерку лидеров по объему спроса на рабочих и производственные кадры. Такие данные привела пресс-служба сервиса HeadHunter.

«Челябинская область вошла в семерку лидеров по доле вакансий рабочих и производственных специальностей. В регионе доля таких вакансий составляет 3%», — отметили в HeadHunter.

В тройке лидеров Москва и Московская область с Санкт-Петербургом, за ними следует Свердловская область. В секторе производственных компаний самими востребованными стали специалисты по работе с клиентами (8,5%), инженеры-конструкторы и проектировщики (5,8% вакансий). В числе часто подаваемых вакансий также токари, слесари, водители и электромонтажники.

По количеству резюме в промышленной сфере Челябинская область также находится в передовиках. В регионе зафиксировали долю в 2%, которая приходится на резюме для поиска работы по производственной части. Среди данной группы соискателей чаще всего жители интересуются позициями инженеров, технологов, слесарей, машинистов и научных специалистов.

В марте о нехватке рабочих на стройках города заявили в мэрии Челябинска. Вице-мэр Александр Перемыкин посетовал на дефицит монтажников, каменщиков, инженерно-технических работников.