Челябинская область вошла в топ-7 регионов по спросу на рабочих и производственников

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Открытие нового производства холдинга «Синара – Транспортные Машины». Челябинск, троллейбусный завод
В регионе особенно активно требуются производственные кадры Фото:

Челябинская область в рейтинге регионов по итогам первого квартале 2023 года вошла в семерку лидеров по объему спроса на рабочих и производственные кадры. Такие данные привела пресс-служба сервиса HeadHunter.

«Челябинская область вошла в семерку лидеров по доле вакансий рабочих и производственных специальностей. В регионе доля таких вакансий составляет 3%», — отметили в HeadHunter.

В тройке лидеров Москва и Московская область с Санкт-Петербургом, за ними следует Свердловская область. В секторе производственных компаний самими востребованными стали специалисты по работе с клиентами (8,5%), инженеры-конструкторы и проектировщики (5,8% вакансий). В числе часто подаваемых вакансий также токари, слесари, водители и электромонтажники.

По количеству резюме в промышленной сфере Челябинская область также находится в передовиках. В регионе зафиксировали долю в 2%, которая приходится на резюме для поиска работы по производственной части. Среди данной группы соискателей чаще всего жители интересуются позициями инженеров, технологов, слесарей, машинистов и научных специалистов.

В марте о нехватке рабочих на стройках города заявили в мэрии Челябинска. Вице-мэр Александр Перемыкин посетовал на дефицит монтажников, каменщиков, инженерно-технических работников.

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Челябинская область в рейтинге регионов по итогам первого квартале 2023 года вошла в семерку лидеров по объему спроса на рабочих и производственные кадры. Такие данные привела пресс-служба сервиса HeadHunter. «Челябинская область вошла в семерку лидеров по доле вакансий рабочих и производственных специальностей. В регионе доля таких вакансий составляет 3%», — отметили в HeadHunter. В тройке лидеров Москва и Московская область с Санкт-Петербургом, за ними следует Свердловская область. В секторе производственных компаний самими востребованными стали специалисты по работе с клиентами (8,5%), инженеры-конструкторы и проектировщики (5,8% вакансий). В числе часто подаваемых вакансий также токари, слесари, водители и электромонтажники. По количеству резюме в промышленной сфере Челябинская область также находится в передовиках. В регионе зафиксировали долю в 2%, которая приходится на резюме для поиска работы по производственной части. Среди данной группы соискателей чаще всего жители интересуются позициями инженеров, технологов, слесарей, машинистов и научных специалистов. В марте о нехватке рабочих на стройках города заявили в мэрии Челябинска. Вице-мэр Александр Перемыкин посетовал на дефицит монтажников, каменщиков, инженерно-технических работников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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