Глава МИД Литвы назвал условие для потери суверенитета Украиной

Габриэлюс Ландсбергис: посредничество Китая по Украине приведет к потере ее суверенитета

06 апреля 2023 в 08:05 Размер текста - 17 +

Украина потеряет суверенитет, если примет мирный план Китая, сообщают СМИ Фото: Официальный сайт президента Украины Предложенный мирный план Китая по Украине приведет к потере украинских территорий, что повлечет за собой полную потерю суверенитета страны. Об этом заявил Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. «Опубликованные Китаем предложения по урегулированию конфликта „определенно, не мирный план“, потому что государство не может обладать полным суверенитетом, одновременно потеряв территорию», — заявил министр в эфире BloombergTV . Он добавил, что Китайская сторона желает видеть Россию своим глобальным партнером, что чревато последствиями для Украины и всего мира. Китай предложил России рассмотреть мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор подметил, что США не заинтересованы в нем, так как не хотят мира, передает «Национальная служба новостей». Он добавил, что США бы рассмотрели предложение Китая, если бы были заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Украине.

Предложенный мирный план Китая по Украине приведет к потере украинских территорий, что повлечет за собой полную потерю суверенитета страны. Об этом заявил Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. «Опубликованные Китаем предложения по урегулированию конфликта „определенно, не мирный план“, потому что государство не может обладать полным суверенитетом, одновременно потеряв территорию», — заявил министр в эфире BloombergTV. Он добавил, что Китайская сторона желает видеть Россию своим глобальным партнером, что чревато последствиями для Украины и всего мира. Китай предложил России рассмотреть мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор подметил, что США не заинтересованы в нем, так как не хотят мира, передает «Национальная служба новостей». Он добавил, что США бы рассмотрели предложение Китая, если бы были заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Украине.