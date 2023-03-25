25 марта 2023

Представитель Эрдогана Калын: Турция готова поддержать мирный план КНР по Украине

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, флаг россии, флаг китая
Турция надеется на переговоры для решения конфликта, заявил Ибрагим Калын Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Турция поддержит план КНР по мирному урегулированию конфликта на Украине, если китайская сторона будет способствовать созданию фундамента для будущих переговоров. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Насколько я понимаю, господин председатель КНР Си Цзиньпин проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсудят актуальные вопросы. Если будет сформирован фундамент для переговоров, мы поддержим это», — заявил Калын в интервью турецкого телеканала NTV. Также он заявил, что поддерживает ведение переговоров, так как любые военные конфликты в итоге приводят стороны к необходимости договариваться.

Китай предложил российской стороне рассмотреть мирный план по урегулированию конфликта на Украине. План был обсужден президентом Владимиром Путины и председателем КНР Си Цзиньпином во время рабочей встречи в Москве. Путин сказал, что российская сторона уважает план Китая по урегулированию конфликта на Украине. Си же, в свою очередь, сказал, что решение кризиса возможно лишь дипломатическим путем. После визита Си в Россию в Евросоюзе начали просить китайского лидера созвониться с Зеленским для обсуждения мирного плана.

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Турция поддержит план КНР по мирному урегулированию конфликта на Украине, если китайская сторона будет способствовать созданию фундамента для будущих переговоров. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. «Насколько я понимаю, господин председатель КНР Си Цзиньпин проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсудят актуальные вопросы. Если будет сформирован фундамент для переговоров, мы поддержим это», — заявил Калын в интервью турецкого телеканала NTV. Также он заявил, что поддерживает ведение переговоров, так как любые военные конфликты в итоге приводят стороны к необходимости договариваться. Китай предложил российской стороне рассмотреть мирный план по урегулированию конфликта на Украине. План был обсужден президентом Владимиром Путины и председателем КНР Си Цзиньпином во время рабочей встречи в Москве. Путин сказал, что российская сторона уважает план Китая по урегулированию конфликта на Украине. Си же, в свою очередь, сказал, что решение кризиса возможно лишь дипломатическим путем. После визита Си в Россию в Евросоюзе начали просить китайского лидера созвониться с Зеленским для обсуждения мирного плана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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