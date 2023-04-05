В апреле свердловчан оставят без «Первого канала» и ТНТ

В Свердловской области в апреле проведут технические работы на телебашнях

06 апреля 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

Перебои с телевидением будут длиться ближайший месяц Фото: Анна Майорова © URA.RU В Свердловской области проведут технические работы на телебашнях, из-за чего будут временно прерваны трансляции таких каналов, как «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», ТНТ, СТС, «Пятница» и другие. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики. «В период 3 по 28 апреля 2023 года на объектах Свердловского филиала РТРС будут проходить профилактические работы, которые требуют отключения передающего оборудования. В эфире будут отсутствовать цифровые программы пакетов РТРС-1 и РТРС-2», — заявил директор Свердловского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети Алексей Ивонин. Так, в пакет РТРС-1 входят: Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, 5 канал, Культура, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВ Центр, Радио России, Маяк, Вести ФМ. Пакет РТРС-2 включает: РенТВ, Спас ТВ, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, МИР, ТНТ, Муз ТВ. Первые отключения пройдут в Качканаре 11 апреля: там телевещание приостановит работу с 10:00 до 16:00, затем на очереди Сысерть: здесь оборудование не будет работать 12 апреля с 11:00 до 17:00. «В Екатеринбурге вещание телепрограмм прервется 17 апреля с 4:00 до 17:00. В этот же день с 4:00 до 6:59 телесигнал будет отсутствовать во всех населенных пунктах Свердловской области», — заявили представители власти. Последний раз технические работы проводились в июле 2022 года. Тогда свердловчан лишили телевидения и радио на неделю. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области проведут технические работы на телебашнях, из-за чего будут временно прерваны трансляции таких каналов, как «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», ТНТ, СТС, «Пятница» и другие. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики. «В период 3 по 28 апреля 2023 года на объектах Свердловского филиала РТРС будут проходить профилактические работы, которые требуют отключения передающего оборудования. В эфире будут отсутствовать цифровые программы пакетов РТРС-1 и РТРС-2», — заявил директор Свердловского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети Алексей Ивонин. Так, в пакет РТРС-1 входят: Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, 5 канал, Культура, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВ Центр, Радио России, Маяк, Вести ФМ. Пакет РТРС-2 включает: РенТВ, Спас ТВ, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, МИР, ТНТ, Муз ТВ. Первые отключения пройдут в Качканаре 11 апреля: там телевещание приостановит работу с 10:00 до 16:00, затем на очереди Сысерть: здесь оборудование не будет работать 12 апреля с 11:00 до 17:00. «В Екатеринбурге вещание телепрограмм прервется 17 апреля с 4:00 до 17:00. В этот же день с 4:00 до 6:59 телесигнал будет отсутствовать во всех населенных пунктах Свердловской области», — заявили представители власти. Последний раз технические работы проводились в июле 2022 года. Тогда свердловчан лишили телевидения и радио на неделю.