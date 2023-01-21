С начала года в Свердловской области проиндексировали страховые пенсии

22 января 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

Пенсии проиндексированы на 4,8% для неработающих пенсионеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области с 1 января страховые пенсии проиндексированы на 4,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда РФ по Свердловской области. «Повышение затрагивает около одного миллиона неработающих пенсионеров, чьи выплаты в среднем увеличены более чем на 900 рублей в месяц. В результате индексации средний размер пенсии по старости увеличился до 21400 рублей. При этом для каждого пенсионера расчет индивидуален и зависит от размера получаемой пенсии», — сообщает пресс-служба Социального фонда РФ по Свердловской области. В Социальном фонде добавили, что с нового года также проиндексировали пенсионные права будущих пенсионеров, это произошло через рост на 4,8% стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из которых состоит пенсия. «Стоимость коэффициента в январе повышается со 118,10 рублей до 123,77 рублей, размер фиксированной выплаты — с 7220,74 рублей до 7567,33 рублей», — сказано в пресс-релизе отделения фонда Свердловской области. Ранее URA.RU рассказывало об увеличении страховых пенсий в 2023 году. Также индексация коснется более 40 различных выплат. С февраля запланирована индексация пенсий и материнского капитала.

В Свердловской области с 1 января страховые пенсии проиндексированы на 4,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда РФ по Свердловской области. «Повышение затрагивает около одного миллиона неработающих пенсионеров, чьи выплаты в среднем увеличены более чем на 900 рублей в месяц. В результате индексации средний размер пенсии по старости увеличился до 21400 рублей. При этом для каждого пенсионера расчет индивидуален и зависит от размера получаемой пенсии», — сообщает пресс-служба Социального фонда РФ по Свердловской области. В Социальном фонде добавили, что с нового года также проиндексировали пенсионные права будущих пенсионеров, это произошло через рост на 4,8% стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из которых состоит пенсия. «Стоимость коэффициента в январе повышается со 118,10 рублей до 123,77 рублей, размер фиксированной выплаты — с 7220,74 рублей до 7567,33 рублей», — сказано в пресс-релизе отделения фонда Свердловской области. Ранее URA.RU рассказывало об увеличении страховых пенсий в 2023 году. Также индексация коснется более 40 различных выплат. С февраля запланирована индексация пенсий и материнского капитала.