Челябинцев приглашают в ЧВК «Вагнер» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Мобильные пункты набора в ЧВК «Вагнер» развернули в поселках Хребет и Сыростан (Челябинская область). Об этом сообщили в официальной группе представительства военной компании в регионе.

«Мобильные пункты набора в ЧВК „Вагнер“ активно работают в Челябинской области. А именно в поселке Хребет и селе Сыростан», — сообщили в группе представительства в «ВКонтакте».

В комментариях пользователи предлагают представителям группы «Вагнера» использовать флаг для привлечения большего внимания. Наклейки на автомобиль, по их мнению, не дают большого эффекта. Также юзеры отметили, что мобильные пункты всегда находятся в разных точках. При желании, не у каждого получится записаться в ряды.

Ранее мобильные пункты военной компании начали работать в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте. Также в Магнитогорске работает один из стационарных пунктов набора на службу. Второй пункт расположен в Чебаркуле.