05 апреля 2023

ЧВК «Вагнер» развернул мобильные пункты в челябинских селах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ломбард. Челябинск, реклама, экран, чвк вагнер
Челябинцев приглашают в ЧВК «Вагнер» Фото:
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Мобильные пункты набора в ЧВК «Вагнер» развернули в поселках Хребет и Сыростан (Челябинская область). Об этом сообщили в официальной группе представительства военной компании в регионе.

«Мобильные пункты набора в ЧВК „Вагнер“ активно работают в Челябинской области. А именно в поселке Хребет и селе Сыростан», — сообщили в группе представительства в «ВКонтакте».

В комментариях пользователи предлагают представителям группы «Вагнера» использовать флаг для привлечения большего внимания. Наклейки на автомобиль, по их мнению, не дают большого эффекта. Также юзеры отметили, что мобильные пункты всегда находятся в разных точках. При желании, не у каждого получится записаться в ряды.

Ранее мобильные пункты военной компании начали работать в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте. Также в Магнитогорске работает один из стационарных пунктов набора на службу. Второй пункт расположен в Чебаркуле.

Мобильный пункт отмечен наклейкой в виде герба ЧВК «Вагнер»
Мобильный пункт отмечен наклейкой в виде герба ЧВК «Вагнер»
Фото:

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Мобильные пункты набора в ЧВК «Вагнер» развернули в поселках Хребет и Сыростан (Челябинская область). Об этом сообщили в официальной группе представительства военной компании в регионе. «Мобильные пункты набора в ЧВК „Вагнер“ активно работают в Челябинской области. А именно в поселке Хребет и селе Сыростан», — сообщили в группе представительства в «ВКонтакте». В комментариях пользователи предлагают представителям группы «Вагнера» использовать флаг для привлечения большего внимания. Наклейки на автомобиль, по их мнению, не дают большого эффекта. Также юзеры отметили, что мобильные пункты всегда находятся в разных точках. При желании, не у каждого получится записаться в ряды. Ранее мобильные пункты военной компании начали работать в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте. Также в Магнитогорске работает один из стационарных пунктов набора на службу. Второй пункт расположен в Чебаркуле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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