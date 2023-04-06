В выходные в Екатеринбурге будет прохладная и ветреная погода

В Екатеринбурге в конце недели будет ветренная погода, максимальная температура воздуха составит 12 градусов тепла, минимальная -6 градусов. Прогноз погоды опубликован на официальном сайте свердловского Гидрометцентра.
Днем 7 апреля в Екатеринбурге температура воздуха составит 1—3 градуса тепла, порывы ветра будут доходить до 12 метров в секунду. 8 апреля потеплеет до 7—9 градусов, днем ветер западный с порывами 3—8 метров в секунду, ночью же похолодает до -6 градусов. 10 апреля воздух прогреется до 10—12 градусов, порывы ветра также 3—8 метров в секунду.
Ранее в Екатеринбурге был побит температурный рекорд с 1947 года. Днем 5 апреля 2023 года зафиксирована температура 20,5 градуса тепла, чего не было в регионе с прошлого века.
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