06 апреля 2023

В выходные в Екатеринбурге будет прохладная и ветреная погода

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Мороз. Курган, холод, низкая температура, заморозки, климат, зима, мороз, погода, метеоусловия
Самый морозный день под конец недели — 7 апреля, дальше снова начнет теплеть Фото:

В Екатеринбурге в конце недели будет ветренная погода, максимальная температура воздуха составит 12 градусов тепла, минимальная -6 градусов. Прогноз погоды опубликован на официальном сайте свердловского Гидрометцентра.

Днем 7 апреля в Екатеринбурге температура воздуха составит 1—3 градуса тепла, порывы ветра будут доходить до 12 метров в секунду. 8 апреля потеплеет до 7—9 градусов, днем ветер западный с порывами 3—8 метров в секунду, ночью же похолодает до -6 градусов. 10 апреля воздух прогреется до 10—12 градусов, порывы ветра также 3—8 метров в секунду.

Ранее в Екатеринбурге был побит температурный рекорд с 1947 года. Днем 5 апреля 2023 года зафиксирована температура 20,5 градуса тепла, чего не было в регионе с прошлого века.

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В Екатеринбурге в конце недели будет ветренная погода, максимальная температура воздуха составит 12 градусов тепла, минимальная -6 градусов. Прогноз погоды опубликован на официальном сайте свердловского Гидрометцентра. Днем 7 апреля в Екатеринбурге температура воздуха составит 1—3 градуса тепла, порывы ветра будут доходить до 12 метров в секунду. 8 апреля потеплеет до 7—9 градусов, днем ветер западный с порывами 3—8 метров в секунду, ночью же похолодает до -6 градусов. 10 апреля воздух прогреется до 10—12 градусов, порывы ветра также 3—8 метров в секунду. Ранее в Екатеринбурге был побит температурный рекорд с 1947 года. Днем 5 апреля 2023 года зафиксирована температура 20,5 градуса тепла, чего не было в регионе с прошлого века.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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