Пермяка за смертельный наезд на пешехода отправили в колонию

07 апреля 2023 в 19:08 Размер текста - 17 +

Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима Фото: Алексей Гущин © URA.RU Соликамский городской суд Пермского края вынес приговор местному жителю, который, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил пешехода. Мужчину приговорили к реальному сроку в колонии. «В октябре 2022 года гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на пешехода в зоне нерегулируемого перехода, что повлекло по неосторожности смерть потерпевшей. С учетом смягчающих обстоятельств — принятия мер к вызову скорой помощи, признания вины и раскаяния, назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и шесть месяцев», — сообщается на сайте Соликамского городского суда. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами в течение двух с половиной лет. Приговор пока не вступил в силу.

Соликамский городской суд Пермского края вынес приговор местному жителю, который, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил пешехода. Мужчину приговорили к реальному сроку в колонии. «В октябре 2022 года гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на пешехода в зоне нерегулируемого перехода, что повлекло по неосторожности смерть потерпевшей. С учетом смягчающих обстоятельств — принятия мер к вызову скорой помощи, признания вины и раскаяния, назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и шесть месяцев», — сообщается на сайте Соликамского городского суда. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами в течение двух с половиной лет. Приговор пока не вступил в силу.