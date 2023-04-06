06 апреля 2023

Пермяка за смертельный наезд на пешехода отправили в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей тюрьмы. Пермь-36. Пермь, колючая проволока, зона, ограждение, колония, лагерь, забор
Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима Фото:

Соликамский городской суд Пермского края вынес приговор местному жителю, который, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил пешехода. Мужчину приговорили к реальному сроку в колонии.

«В октябре 2022 года гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на пешехода в зоне нерегулируемого перехода, что повлекло по неосторожности смерть потерпевшей. С учетом смягчающих обстоятельств — принятия мер к вызову скорой помощи, признания вины и раскаяния, назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и шесть месяцев», — сообщается на сайте Соликамского городского суда.

Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами в течение двух с половиной лет. Приговор пока не вступил в силу.

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Соликамский городской суд Пермского края вынес приговор местному жителю, который, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил пешехода. Мужчину приговорили к реальному сроку в колонии. «В октябре 2022 года гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на пешехода в зоне нерегулируемого перехода, что повлекло по неосторожности смерть потерпевшей. С учетом смягчающих обстоятельств — принятия мер к вызову скорой помощи, признания вины и раскаяния, назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и шесть месяцев», — сообщается на сайте Соликамского городского суда. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами в течение двух с половиной лет. Приговор пока не вступил в силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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