Добровольцы «БАРСА» призвали закончить СВО флагом над Вашингтоном

07 апреля 2023 в 22:27 Размер текста - 17 +

Батальон БАРС-13 — это подразделение, полностью состоящее из добровольцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Члены батальона СДД БАРС-13 «Русский мир» хотят, чтобы спецоперация завершилась поднятием российского флага над Вашингтоном и миром между народами РФ и Украины. Такими мыслями они поделились в разговоре с корреспондентом URA.RU. Батальон «Русский мир» — подразделение, состоящее полностью из добровольцев. Его члены смогли сдержать наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Красного Лимана в конце 2022 года. «Это духовная война за существование России. Я много насмотрелся как притесняется православие и мне, как потомственному казаку, хочется, чтобы оно оставалось нетронутым. Казак — защитник православия, и я не позволю, чтобы всякая погань издевалась над нашим народом. По моему личному мнению, международная война закончится только когда наш флаг будет над Вашингтоном», — рассказал корреспонденту агентства член батальона, механик-водитель МТ-ЛБ с позывным «Лава». Также рассказали о своем видении завершения конфликта и другие члены батальона. Например, доброволец с позывным «Витязь» мечтает, чтобы все было как прежде и два народа жили в мире и согласии. «Хочу, чтобы был мир, мы жили как раньше, уважали друг друга и ездили в гости», — признался он. По его мнению, Россия победит за счет правды, дружбы и справедливости. «Витязь» — самый старший в бригаде, в конце марта ему исполнилось 63 года. Мужчина в прошлом служил в Воздушно-десантных войсках (ВДВ). Ранее боец «БАРСА» с позывным Монгол подчеркнул, что иностранные наемники заставляют мобилизованных украинцев воевать. По его словам, среди украинской армии 60% — это наемники. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Члены батальона СДД БАРС-13 «Русский мир» хотят, чтобы спецоперация завершилась поднятием российского флага над Вашингтоном и миром между народами РФ и Украины. Такими мыслями они поделились в разговоре с корреспондентом URA.RU. Батальон «Русский мир» — подразделение, состоящее полностью из добровольцев. Его члены смогли сдержать наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Красного Лимана в конце 2022 года. «Это духовная война за существование России. Я много насмотрелся как притесняется православие и мне, как потомственному казаку, хочется, чтобы оно оставалось нетронутым. Казак — защитник православия, и я не позволю, чтобы всякая погань издевалась над нашим народом. По моему личному мнению, международная война закончится только когда наш флаг будет над Вашингтоном», — рассказал корреспонденту агентства член батальона, механик-водитель МТ-ЛБ с позывным «Лава». Также рассказали о своем видении завершения конфликта и другие члены батальона. Например, доброволец с позывным «Витязь» мечтает, чтобы все было как прежде и два народа жили в мире и согласии. «Хочу, чтобы был мир, мы жили как раньше, уважали друг друга и ездили в гости», — признался он. По его мнению, Россия победит за счет правды, дружбы и справедливости. «Витязь» — самый старший в бригаде, в конце марта ему исполнилось 63 года. Мужчина в прошлом служил в Воздушно-десантных войсках (ВДВ). Ранее боец «БАРСА» с позывным Монгол подчеркнул, что иностранные наемники заставляют мобилизованных украинцев воевать. По его словам, среди украинской армии 60% — это наемники. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.