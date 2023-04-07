Боец «БАРСА»: иностранные наемники заставляют мобилизованных украинцев воевать

07 апреля 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

Боец «БАРСА» Монгол рассказал, что украинские мобилизованные не хотят сражаться Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мобилизованные украинцы не хотят воевать, но их заставляют иностранные наемники. Однако сами наемники не участвуют в штурмах, поэтому мобилизованные тоже сдаются. Об этом рассказал боец «БАРСА» с позывным Монгол. «У них [ВСУ] наемников — 60-70%. Мобилизованные не хотят воевать, но им приходится, потому что сзади в них тыкают автоматом. А как только происходит штурм, эти люди исчезают и большинство украинцев сдается», — рассказал Монгол корреспонденту URA.RU. Он сообщил, что у российской армии есть все средства для того, чтобы одержать победу: российские вооружения, авиация и тяжелая техника работают хорошо. Ранее сапер добровольческого батальона с позывным Чечен рассказал, как российские военные обезвреживают «неизвлекаемые» мины производства США. Особенность этих мин в том, что они взрываются при приближении металлических предметов.

Мобилизованные украинцы не хотят воевать, но их заставляют иностранные наемники. Однако сами наемники не участвуют в штурмах, поэтому мобилизованные тоже сдаются. Об этом рассказал боец «БАРСА» с позывным Монгол. «У них [ВСУ] наемников — 60-70%. Мобилизованные не хотят воевать, но им приходится, потому что сзади в них тыкают автоматом. А как только происходит штурм, эти люди исчезают и большинство украинцев сдается», — рассказал Монгол корреспонденту URA.RU. Он сообщил, что у российской армии есть все средства для того, чтобы одержать победу: российские вооружения, авиация и тяжелая техника работают хорошо. Ранее сапер добровольческого батальона с позывным Чечен рассказал, как российские военные обезвреживают «неизвлекаемые» мины производства США. Особенность этих мин в том, что они взрываются при приближении металлических предметов.