Боец «БАРСА»: иностранные наемники заставляют мобилизованных украинцев воевать

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Боец «БАРСА» Монгол рассказал, что украинские мобилизованные не хотят сражаться Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мобилизованные украинцы не хотят воевать, но их заставляют иностранные наемники. Однако сами наемники не участвуют в штурмах, поэтому мобилизованные тоже сдаются. Об этом рассказал боец «БАРСА» с позывным Монгол.

«У них [ВСУ] наемников — 60-70%. Мобилизованные не хотят воевать, но им приходится, потому что сзади в них тыкают автоматом. А как только происходит штурм, эти люди исчезают и большинство украинцев сдается», — рассказал Монгол корреспонденту URA.RU. Он сообщил, что у российской армии есть все средства для того, чтобы одержать победу: российские вооружения, авиация и тяжелая техника работают хорошо.

Ранее сапер добровольческого батальона с позывным Чечен рассказал, как российские военные обезвреживают «неизвлекаемые» мины производства США. Особенность этих мин в том, что они взрываются при приближении металлических предметов.

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Мобилизованные украинцы не хотят воевать, но их заставляют иностранные наемники. Однако сами наемники не участвуют в штурмах, поэтому мобилизованные тоже сдаются. Об этом рассказал боец «БАРСА» с позывным Монгол. «У них [ВСУ] наемников — 60-70%. Мобилизованные не хотят воевать, но им приходится, потому что сзади в них тыкают автоматом. А как только происходит штурм, эти люди исчезают и большинство украинцев сдается», — рассказал Монгол корреспонденту URA.RU. Он сообщил, что у российской армии есть все средства для того, чтобы одержать победу: российские вооружения, авиация и тяжелая техника работают хорошо. Ранее сапер добровольческого батальона с позывным Чечен рассказал, как российские военные обезвреживают «неизвлекаемые» мины производства США. Особенность этих мин в том, что они взрываются при приближении металлических предметов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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