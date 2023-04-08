Мэрия в ХМАО ищет главного специалиста на зарплату, как у лесоруба

В Югорске главному специалисту в мэрии предлагают зарплату до 55 тысяч рублей

09 апреля 2023 в 02:59 Размер текста - 17 +

Главному специалисту в мэрии Югорска обещают зарплату до 55 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Югорске (ХМАО) мэрия ищет главного специалиста в департамент муниципальной собственности и градостроительства с такой же зарплатой, как и у рабочего, который занимается заготовкой дров. Вакансия в администрации для включения в кадровый резерв опубликована на портале «Госслужба». Чиновнику готовы платить до 55 тысяч рублей. «Вакансия для замещения вакантной должности по конкурсу в администрации города Югорска. Главный специалист департамента муниципальной собственности и градостроительства. Заработная плата от 36,7 до 55,3 тысячи рублей», — указано на портале. От кандидатов требуется профильное среднее образование, опыт работы не обязателен. Заявки на конкурс принимаются до 24 апреля. Вакансия пильщика дров в Югорске, которому готовы платить от 40 до 50 тысяч рублей, опубликована на сайте «Авито». В требованиях работодатель указал умение работать с бензиновой и электрической пилами. Ранее URA.RU писало о том, что в администрацию Советского района ХМАО требуются главные и ведущие специалисты в департамент социального развития для включения в кадровый резерв. Соискателям предлагают зарплату от 40770 до 66190 рублей.

В Югорске (ХМАО) мэрия ищет главного специалиста в департамент муниципальной собственности и градостроительства с такой же зарплатой, как и у рабочего, который занимается заготовкой дров. Вакансия в администрации для включения в кадровый резерв опубликована на портале «Госслужба». Чиновнику готовы платить до 55 тысяч рублей. «Вакансия для замещения вакантной должности по конкурсу в администрации города Югорска. Главный специалист департамента муниципальной собственности и градостроительства. Заработная плата от 36,7 до 55,3 тысячи рублей», — указано на портале. От кандидатов требуется профильное среднее образование, опыт работы не обязателен. Заявки на конкурс принимаются до 24 апреля. Вакансия пильщика дров в Югорске, которому готовы платить от 40 до 50 тысяч рублей, опубликована на сайте «Авито». В требованиях работодатель указал умение работать с бензиновой и электрической пилами. Ранее URA.RU писало о том, что в администрацию Советского района ХМАО требуются главные и ведущие специалисты в департамент социального развития для включения в кадровый резерв. Соискателям предлагают зарплату от 40770 до 66190 рублей.