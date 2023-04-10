В Перми резко выросли продажи премиальных авто с пробегом

Avito: пермяки стали чаще покупать подержанные иномарки премиум-класса

11 апреля 2023 в 13:06 Размер текста - 17 +

Средняя цена трехлетнего премиум-автомобиля в Перми составила шесть млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермяки в 2023 году стали гораздо чаще покупать автомобили премиум-класса, возраст которых не превышает трех лет. Рост продаж составил более 31%, сообщают аналитики Avito. «В январе—марте 2023 года продажи трехлетних премиум-автомобилей выросли на 31,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Первое место в рейтинге самых продаваемых моделей автомобилей с пробегом данного сегмента в Пермском крае занимает Lexus RX», — говорится в сообщении сервиса, поступившем в URA.RU. При этом аналитики отмечают, что доля премиальных автомобилей от общего числа продаж составляет всего 0,6%. Средняя цена трехлетнего премиум-автомобиля в Перми составила шесть млн рублей.

Пермяки в 2023 году стали гораздо чаще покупать автомобили премиум-класса, возраст которых не превышает трех лет. Рост продаж составил более 31%, сообщают аналитики Avito. «В январе—марте 2023 года продажи трехлетних премиум-автомобилей выросли на 31,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Первое место в рейтинге самых продаваемых моделей автомобилей с пробегом данного сегмента в Пермском крае занимает Lexus RX», — говорится в сообщении сервиса, поступившем в URA.RU. При этом аналитики отмечают, что доля премиальных автомобилей от общего числа продаж составляет всего 0,6%. Средняя цена трехлетнего премиум-автомобиля в Перми составила шесть млн рублей.