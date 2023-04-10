10 апреля 2023

В Перми резко выросли продажи премиальных авто с пробегом

Avito: пермяки стали чаще покупать подержанные иномарки премиум-класса
© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, иномарка, автосалон, автомобиль, авто, автобан, покупка автомобиля, покупка авто, машина
Средняя цена трехлетнего премиум-автомобиля в Перми составила шесть млн рублей Фото:

Пермяки в 2023 году стали гораздо чаще покупать автомобили премиум-класса, возраст которых не превышает трех лет. Рост продаж составил более 31%, сообщают аналитики Avito.

«В январе—марте 2023 года продажи трехлетних премиум-автомобилей выросли на 31,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Первое место в рейтинге самых продаваемых моделей автомобилей с пробегом данного сегмента в Пермском крае занимает Lexus RX», — говорится в сообщении сервиса, поступившем в URA.RU.

При этом аналитики отмечают, что доля премиальных автомобилей от общего числа продаж составляет всего 0,6%. Средняя цена трехлетнего премиум-автомобиля в Перми составила шесть млн рублей.

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Пермяки в 2023 году стали гораздо чаще покупать автомобили премиум-класса, возраст которых не превышает трех лет. Рост продаж составил более 31%, сообщают аналитики Avito. «В январе—марте 2023 года продажи трехлетних премиум-автомобилей выросли на 31,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Первое место в рейтинге самых продаваемых моделей автомобилей с пробегом данного сегмента в Пермском крае занимает Lexus RX», — говорится в сообщении сервиса, поступившем в URA.RU. При этом аналитики отмечают, что доля премиальных автомобилей от общего числа продаж составляет всего 0,6%. Средняя цена трехлетнего премиум-автомобиля в Перми составила шесть млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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