На трассе в Пермском крае загорелся междугородний автобус

Люди самостоятельно эвакуировались из автобуса
В Пермском крае на трассе в районе Большой Сосновы загорелся междугородний автобус во время движения. Это произошло около придорожного кафе «Казачья застава». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«Сообщение о возгорании автобуса на 372 километре автодороги М-7 „Волга“ поступило в 13 часов 21 минуту. К месту происшествия привлечены силы и средства от МЧС России в количестве девять человек личного состава и две единицы техники», — сообщили в пресс-службе.
Пострадавших и погибших нет. Пассажиры — 22 человека — самостоятельно вышли из автобуса.
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