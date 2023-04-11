11 апреля 2023

На трассе в Пермском крае загорелся междугородний автобус

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, автобусная остановка, автобус, пассажиры
Люди самостоятельно эвакуировались из автобуса Фото:

В Пермском крае на трассе в районе Большой Сосновы загорелся междугородний автобус во время движения. Это произошло около придорожного кафе «Казачья застава». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Сообщение о возгорании автобуса на 372 километре автодороги М-7 „Волга“ поступило в 13 часов 21 минуту. К месту происшествия привлечены силы и средства от МЧС России в количестве девять человек личного состава и две единицы техники», — сообщили в пресс-службе.

Пострадавших и погибших нет. Пассажиры — 22 человека — самостоятельно вышли из автобуса.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае на трассе в районе Большой Сосновы загорелся междугородний автобус во время движения. Это произошло около придорожного кафе «Казачья застава». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «Сообщение о возгорании автобуса на 372 километре автодороги М-7 „Волга“ поступило в 13 часов 21 минуту. К месту происшествия привлечены силы и средства от МЧС России в количестве девять человек личного состава и две единицы техники», — сообщили в пресс-службе. Пострадавших и погибших нет. Пассажиры — 22 человека — самостоятельно вышли из автобуса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...