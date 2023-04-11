На трассе в Пермском крае загорелся междугородний автобус

12 апреля 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

Люди самостоятельно эвакуировались из автобуса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае на трассе в районе Большой Сосновы загорелся междугородний автобус во время движения. Это произошло около придорожного кафе «Казачья застава». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «Сообщение о возгорании автобуса на 372 километре автодороги М-7 „Волга“ поступило в 13 часов 21 минуту. К месту происшествия привлечены силы и средства от МЧС России в количестве девять человек личного состава и две единицы техники», — сообщили в пресс-службе. Пострадавших и погибших нет. Пассажиры — 22 человека — самостоятельно вышли из автобуса.

В Пермском крае на трассе в районе Большой Сосновы загорелся междугородний автобус во время движения. Это произошло около придорожного кафе «Казачья застава». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «Сообщение о возгорании автобуса на 372 километре автодороги М-7 „Волга“ поступило в 13 часов 21 минуту. К месту происшествия привлечены силы и средства от МЧС России в количестве девять человек личного состава и две единицы техники», — сообщили в пресс-службе. Пострадавших и погибших нет. Пассажиры — 22 человека — самостоятельно вышли из автобуса.