Вице-премьер Хуснуллин отреагировал на санкции США

Вице-премьер Хуснуллин заявил, что американские санкции его не интересуют

12 апреля 2023 в 21:43 Размер текста - 17 +

Марат Хуснуллин попал в санкционный список США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Вице-премьер Марат Хуснуллин не собирается за границу, поэтому санкции, наложенные на него 12 апреля минфином США, его мало интересуют. Комментарий Хуснуллина опубликован в его telegram-канале. «Меня это никак не интересует. Я живу, работаю и отдыхаю в России. За границей у меня ничего нет, я туда и не собираюсь», — так Хуснуллин прокомментировал сообщение минфина США. Ранее минфин США опубликовал новый санкционный список, в котором, кроме Хуснуллина, оказалось также российское патриотическое движение «Юнармия». Также в список попали экс-министр транспорта РФ Евгений Дитрих (ныне гендиректор «Государственной транспортной лизинговой компании»), совладелец холдинга USM Владимир Скоч, компания «Мегафон», холдинг «Металлоинвест» и еще десятки десятков физических и юридических лиц, в том числе из-за рубежа, которые, как считают американские власти, связаны с Россией.

Вице-премьер Марат Хуснуллин не собирается за границу, поэтому санкции, наложенные на него 12 апреля минфином США, его мало интересуют. Комментарий Хуснуллина опубликован в его telegram-канале. «Меня это никак не интересует. Я живу, работаю и отдыхаю в России. За границей у меня ничего нет, я туда и не собираюсь», — так Хуснуллин прокомментировал сообщение минфина США. Ранее минфин США опубликовал новый санкционный список, в котором, кроме Хуснуллина, оказалось также российское патриотическое движение «Юнармия». Также в список попали экс-министр транспорта РФ Евгений Дитрих (ныне гендиректор «Государственной транспортной лизинговой компании»), совладелец холдинга USM Владимир Скоч, компания «Мегафон», холдинг «Металлоинвест» и еще десятки десятков физических и юридических лиц, в том числе из-за рубежа, которые, как считают американские власти, связаны с Россией.