Вице-премьер Хуснуллин отреагировал на санкции США

Вице-премьер Марат Хуснуллин не собирается за границу, поэтому санкции, наложенные на него 12 апреля минфином США, его мало интересуют. Комментарий Хуснуллина опубликован в его telegram-канале.
«Меня это никак не интересует. Я живу, работаю и отдыхаю в России. За границей у меня ничего нет, я туда и не собираюсь», — так Хуснуллин
Ранее минфин США опубликовал новый санкционный список, в котором, кроме Хуснуллина, оказалось также российское патриотическое движение «Юнармия». Также в список попали экс-министр транспорта РФ Евгений Дитрих (ныне гендиректор «Государственной транспортной лизинговой компании»), совладелец холдинга USM Владимир Скоч, компания «Мегафон», холдинг «Металлоинвест» и еще десятки десятков физических и юридических лиц, в том числе из-за рубежа, которые, как считают американские власти, связаны с Россией.
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