Советник Пушилина заявил о необходимости третьей стороны по переговорам с Киевом

Ян Гагин: НАТО должна принять участие в переговорах по Украине

13 апреля 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

НАТО должна присоединиться к переговором по украинскому конфликту, заявил Ян Гагин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны НАТО должны принять участие в мирных переговорах по урегулированию украинского конфликта. Таким мнением поделился советник врио главы ДНР Ян Гагин, отвечая на предложение Белоруссии по мирным переговорам. «Хочу заметить, что сторон конфликта больше, чем две: это не Украина с Россией, это Украина, Россия, это все страны НАТО. <…> они тоже должны сидеть за столом переговоров», — передает слова Гагина ТАСС. Советник добавил, что опыт минских переговоров научил Россию не верить Киеву. Он пояснил, что переговоры будут использованы украинской властью, как способ перегруппировать свои войска. Ранее МИД Белоруссии Сергей Алейник призвал к скорейшим переговорам по Украине, передает телеканал 360. Он пояснил, что перемирие следует объявить без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон. Президент России Владимир Путин заявлял, что мирный план Китая можно взять за основу урегулирования украинского кризиса, передает РАПСИ.

Страны НАТО должны принять участие в мирных переговорах по урегулированию украинского конфликта. Таким мнением поделился советник врио главы ДНР Ян Гагин, отвечая на предложение Белоруссии по мирным переговорам. «Хочу заметить, что сторон конфликта больше, чем две: это не Украина с Россией, это Украина, Россия, это все страны НАТО. <…> они тоже должны сидеть за столом переговоров», — передает слова Гагина ТАСС. Советник добавил, что опыт минских переговоров научил Россию не верить Киеву. Он пояснил, что переговоры будут использованы украинской властью, как способ перегруппировать свои войска. Ранее МИД Белоруссии Сергей Алейник призвал к скорейшим переговорам по Украине, передает телеканал 360. Он пояснил, что перемирие следует объявить без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон. Президент России Владимир Путин заявлял, что мирный план Китая можно взять за основу урегулирования украинского кризиса, передает РАПСИ.