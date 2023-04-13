Депутат городского собрания Трехгорного (Челябинская область) Олег Беляков вернулся домой, завершив реабилитацию в московском госпитале после ранения на спецоперации. Об этом сообщил глава Трехгорного Данил Громенко в своем telegram-канале.
«Встретился в „родных“ стенах администрации города со старым товарищем Олегом Беляковым. Он вернулся после серьезного ранения из госпиталя Бурденко. Ему предстоит дальнейшие лечение и реабилитация под присмотром местных врачей», — сообщил Громенко.
Как уточнил мэр, Беляков вскоре продолжит воспитывать молодежь в своем патриотическом клубе. Громенко добавил, что побеседовал с другом о спецоперации и пожелал участникам СВО скорейшего возвращения живыми и невредимыми домой.
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