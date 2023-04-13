Челябинский депутат вернулся домой после ранения на СВО и реабилитации в Москве. Фото

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Депутат Олег Беляков, участвовавший в СВО, вернулся домой в Трехгорный Фото:

Депутат городского собрания Трехгорного (Челябинская область) Олег Беляков вернулся домой, завершив реабилитацию в московском госпитале после ранения на спецоперации. Об этом сообщил глава Трехгорного Данил Громенко в своем telegram-канале.

«Встретился в „родных“ стенах администрации города со старым товарищем Олегом Беляковым. Он вернулся после серьезного ранения из госпиталя Бурденко. Ему предстоит дальнейшие лечение и реабилитация под присмотром местных врачей», — сообщил Громенко.

Как уточнил мэр, Беляков вскоре продолжит воспитывать молодежь в своем патриотическом клубе. Громенко добавил, что побеседовал с другом о спецоперации и пожелал участникам СВО скорейшего возвращения живыми и невредимыми домой.

Депутат Олег Беляков (слева) и глава Трехгорного Данил Громенко (справа) встретились в администрации города
Депутат Олег Беляков (слева) и глава Трехгорного Данил Громенко (справа) встретились в администрации города
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Депутат городского собрания Трехгорного (Челябинская область) Олег Беляков вернулся домой, завершив реабилитацию в московском госпитале после ранения на спецоперации. Об этом сообщил глава Трехгорного Данил Громенко в своем telegram-канале. «Встретился в „родных“ стенах администрации города со старым товарищем Олегом Беляковым. Он вернулся после серьезного ранения из госпиталя Бурденко. Ему предстоит дальнейшие лечение и реабилитация под присмотром местных врачей», — сообщил Громенко. Как уточнил мэр, Беляков вскоре продолжит воспитывать молодежь в своем патриотическом клубе. Громенко добавил, что побеседовал с другом о спецоперации и пожелал участникам СВО скорейшего возвращения живыми и невредимыми домой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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