Депутат Олег Беляков, участвовавший в СВО, вернулся домой в Трехгорный Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат городского собрания Трехгорного (Челябинская область) Олег Беляков вернулся домой, завершив реабилитацию в московском госпитале после ранения на спецоперации. Об этом сообщил глава Трехгорного Данил Громенко в своем telegram-канале.

«Встретился в „родных“ стенах администрации города со старым товарищем Олегом Беляковым. Он вернулся после серьезного ранения из госпиталя Бурденко. Ему предстоит дальнейшие лечение и реабилитация под присмотром местных врачей», — сообщил Громенко.

Как уточнил мэр, Беляков вскоре продолжит воспитывать молодежь в своем патриотическом клубе. Громенко добавил, что побеседовал с другом о спецоперации и пожелал участникам СВО скорейшего возвращения живыми и невредимыми домой.