12 апреля 2023

Пермяков приглашают принять участие в проекте Теодора Курентзиса

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Закулисье академического Театра-Театра. Пермь , сцена, театр-театр
Постановка «Персефоны» будет показана на закрытии Дягилевского фестиваля Фото:

Пермяки, имеющие опыт выступления на сцене, могут стать участниками проекта под управлением маэстро Теодора Курентзиса. Постановка «Персефоны» будет представлена летом в рамках Дягилевского фестиваля, худруком которого является дирижер, а репетиции начнутся уже в конце апреля. Сейчас авторы в соцсетях объявили о кастинге артистов.

«На кастинг приглашаются перформеры и танцовщики, имеющие сценический опыт, на высоком уровне владеющие техниками современного танца и навыками импровизации. Над проектом работают хореограф Анастасия Пешкова и художник Юлия Орлова. Мелодраму Игоря Стравинского исполнят оркестр и хор musicAeterna, приглашенные солисты и перформеры под управлением Теодора Курентзиса», — сообщается на странице Дягилевского фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Подать заявку на отбор можно, заполнив специальную форму. Принимать их будут до 19 апреля. Репетиции будут проходить с 26 апреля до конца июня в Перми и Санкт-Петербурге. Дягилевский фестиваль 2023 года пройдет в Перми с 22 июня по 2 июля.

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Пермяки, имеющие опыт выступления на сцене, могут стать участниками проекта под управлением маэстро Теодора Курентзиса. Постановка «Персефоны» будет представлена летом в рамках Дягилевского фестиваля, худруком которого является дирижер, а репетиции начнутся уже в конце апреля. Сейчас авторы в соцсетях объявили о кастинге артистов. «На кастинг приглашаются перформеры и танцовщики, имеющие сценический опыт, на высоком уровне владеющие техниками современного танца и навыками импровизации. Над проектом работают хореограф Анастасия Пешкова и художник Юлия Орлова. Мелодраму Игоря Стравинского исполнят оркестр и хор musicAeterna, приглашенные солисты и перформеры под управлением Теодора Курентзиса», — сообщается на странице Дягилевского фестиваля в соцсети «ВКонтакте». Подать заявку на отбор можно, заполнив специальную форму. Принимать их будут до 19 апреля. Репетиции будут проходить с 26 апреля до конца июня в Перми и Санкт-Петербурге. Дягилевский фестиваль 2023 года пройдет в Перми с 22 июня по 2 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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